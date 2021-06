De nouvelles fonctionnalités renforcent ce module complémentaire innovant pour Apple Watch – .

Pour les utilisateurs d’Apple Watch, combien de fois avez-vous décidé de laisser votre téléphone derrière vous lorsque vous êtes sorti quelque part ? Vous avez tellement de fonctionnalités directement sur votre poignet que, si vous payez pour le forfait de données, vous pouvez passer votre journée sans avoir votre téléphone dans votre poche ou votre sac à main. Mais il y a eu des moments où je me suis promené à l’extérieur et j’ai voulu prendre une photo de quelque chose et je n’avais pas mon téléphone sur moi. Je l’ai juste attribué à un moment “oh bien” et j’ai continué à marcher. Mais avec la Wristcam, vous pouvez prendre une photo ou capturer une vidéo directement depuis votre Apple Watch.

Lancé en décembre dernier, le Wristcam est un système d’appareil photo intelligent certifié Apple MFi qui comprend deux appareils photo, un pour les selfies et un pour les photos tournées vers l’extérieur. Les caméras sont à l’intérieur d’un bracelet pour la montre et vous la glissez sur n’importe quelle série ou taille d’Apple Watch pour vous offrir une technologie portable. Les caméras prennent des photos 4K et des vidéos 1080p pour votre plus grand plaisir. La configuration ne prend presque pas de temps et l’application s’affichera sur votre téléphone et votre montre. Une fois que vous aurez configuré des commandes Siri simples, vous pourrez parler à votre montre et enregistrer des vidéos et des photos en quelques secondes à partir de votre Apple Watch. Lorsque vous connectez votre Wristcam au chargeur, elle télécharge automatiquement les photos et les vidéos que vous avez prises dans la galerie de photos de votre iPhone, puis les supprime de la montre pour libérer de l’espace.

Les deux caméras du bracelet Wristcam Apple Watch. Source de l’image : Chris Hachey/.

Wristcam m’a envoyé le produit pour le tester. Le groupe, à première vue, peut paraître un peu large. Plusieurs personnes m’ont demandé ce que c’était quand elles l’ont vu sur mon poignet. Mais il ne semble pas encombrant et ne pèse que 22 grammes. L’utilisation de l’application watchOS est simple et peut être ajoutée au cadran de votre montre, vous n’avez donc pas à la rechercher. Lors de l’utilisation des commandes Siri, le chargement de l’application prend une seconde, car elle se connecte à l’application et l’ouvre avant de donner suite à votre commande. Donc, si vous essayez de prendre une photo ou une vidéo ou quelque chose de rapide sur le moment, vous risquez de la manquer. Mais ce n’est pas différent du moment où vous devez sortir votre téléphone, l’ouvrir et commencer à enregistrer. L’éclairage n’est pas facile à contrôler depuis votre montre, ce qui est compréhensible. Mais la commodité d’avoir un appareil photo au poignet vous facilitera la vie et vous finirez par l’utiliser plus que vous ne le pensez.

Alors, comment prendre un produit déjà innovant et étendre sa convivialité ? En ajoutant le prochain composant de communication d’utilisateur à utilisateur : la messagerie vidéo en direct. L’introduction de Live Video Messenger permet d’enregistrer et d’envoyer de manière transparente des messages vidéo à d’autres utilisateurs de Wristcam. Pour ceux qui n’ont pas de Wristcam, ils peuvent télécharger l’application Live Messenger qui leur permettra de communiquer avec les utilisateurs qui ont des Wristcams. J’ai parlé avec les co-fondateurs de Wristcam, le PDG Ari Roisman et le directeur marketing Matt Frischer, de ce qu’ils envisageaient comme la prochaine étape pour leur produit.

“Avec la messagerie et le rapprochement des gens, nous pensons que nous menons en vidéo”, a déclaré Frischer.

La semaine dernière, Wristcam a levé 25 millions de dollars de financement pour aider à élargir son équipe et augmenter la production. Pour la fonction de messagerie vidéo en direct, Wristcam a créé le protocole de diffusion multimédia en continu à partir de zéro et le produit a passé quatre ans en développement. Depuis le lancement de la Wristcam, il y a eu des milliers de ventes et les retours des utilisateurs ont été extrêmement positifs. Roisman pense que la partie Live Messenger ne fera que l’aider à se développer.

“Avec Wristcam Live Messenger, nous avons rendu la communication visuelle plus rapide et plus accessible que jamais”, a-t-il déclaré. « Jusqu’à présent, nos utilisateurs pouvaient capturer instantanément des photos et des vidéos sur Apple Watch. Cette expérience est rapide et libératrice, en particulier avec le contrôle Siri mains libres. Mais l’application magique et meurtrière pour Wristcam est la communication vidéo en temps réel. Cette capacité de diffuser instantanément en direct et d’échanger des vidéos avec les utilisateurs d’Apple Watch et d’iPhone, directement à partir d’Apple Watch, est quelque chose qui doit être expérimenté de première main pour vraiment apprécier. On a l’impression d’avoir des super-pouvoirs. Nous voyons ce type de communication visuelle légère devenir monnaie courante à mesure que les écrans portables et les caméras deviennent plus répandus. »

J’ai pu tester l’application Live Messenger et j’ai trouvé que c’était le début de quelque chose de génial. Une fois que vous êtes en mesure de vous connecter avec quelqu’un d’autre qui a l’application Live Messenger, même s’il n’a pas de Wristcam, vous pouvez partager la vidéo directement avec lui. Vous pouvez télécharger vos contacts et inviter les utilisateurs d’iPhone à télécharger Live Messenger afin de partager des vidéos. Ils recevront une notification indiquant que vous leur envoyez une vidéo et, une fois qu’ils l’auront ouverte, ils regarderont en temps réel pendant que vous envoyez un message vidéo en direct. Si l’application sur la montre est ouverte, le processus se télécharge de manière transparente, de sorte que vous êtes aussi proche de vivre que possible. Il diffuse et télécharge simultanément sur le cloud, vous permettant de revoir les vidéos que vous avez envoyées. Devoir télécharger une application entièrement différente et distincte de l’application Wristcam principale n’est pas la configuration la plus souhaitable, mais Wristcam n’est pas la première entreprise à essayer d’en faire un événement courant.

Une photo prise de la Wristcam de mon chien, Bailey. Source de l’image : Chris Hachey/.

Le Live Messenger est idéal pour la messagerie de groupe afin de garder plusieurs personnes engagées et informées, car «la connectivité de groupe était très importante», selon Roisman. Quiconque utilise la Wristcam peut voir qu’il s’agit d’un produit unique et que Live Messenger est un pas vers l’avenir de la technologie portable. Avoir la possibilité d’utiliser davantage votre Wristcam ne devrait qu’augmenter sa popularité à l’avenir. Wristcam coûte actuellement 299 $ et est maintenant disponible sur Amazon.