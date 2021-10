De nouvelles fonctionnalités spécifiques à Windows 11 arriveraient sous la forme d’un nouvel ensemble de mises à jour | La technologie

C’est la nouvelle façon dont vous auriez à recevoir des mises à jour très spécifiques dans Windows 11.

De nombreuses nouvelles fonctionnalités sont arrivées avec Windows 11, et l’une d’entre elles est la façon dont nous recevons les nouvelles mises à jour du système, mais aussi des fonctionnalités et des fonctionnalités spécifiques.

Nous savons déjà que Microsoft a travaillé sur le Pack d’expérience Windows qui sont déjà disponibles pour Windows 10 et Windows 11, et en plus de ceux-ci, ils expérimentent actuellement un autre système de livraison de mise à jour appelé Pack d’expérience de service en ligne.

Ces nouveaux packs d’expérience en ligne offriraient des fonctionnalités aux utilisateurs de Windows 11. sans leur demander de télécharger une nouvelle version du système d’exploitation.

Cependant, la première version du Online Service Experience Pack est désormais disponible pour les utilisateurs initiés du canal de développement et comprend une nouvelle intégration de compte Microsoft, soulignent-ils depuis Windowslatest.

Cette nouvelle intégration se présente sous la forme d’une page pour gérer votre compte Microsoft affichant les informations relatives aux abonnements actifs, applications, services et autres détails de notre compte.

De là, nous pouvons également voir notre e-mail et accéder aux raccourcis vers l’historique des commandes, les détails de paiement et les récompenses Microsoft.

Ainsi, ces nouveaux packages d’expérience de service en ligne permettrait à Microsoft d’apporter des modifications au système d’exploitation en dehors des mises à jour de fonctionnalités majeures.

Et c’est que ces nouveaux packages de mise à jour ne seront lancés qu’avec des améliorations pour des expériences spécifiques, évitant en principe qu’il y ait autant d’erreurs avec les mises à jour car elles ne se concentreraient que sur un certain aspect.