De nouvelles fonctionnalités surprenantes de l’appareil photo de l’iPhone 13 révélées dans une énorme fuite de Bloomberg

Après avoir retardé l’iPhone 12 l’année dernière en raison de la pandémie, Apple dévoilera l’iPhone 13 à temps en 2021. En fait, nous sommes probablement à un peu plus d’un mois de l’annonce, avec des rumeurs pointant vers un événement de lancement le 14 septembre. En attendant, les fuites continuent d’affluer, la dernière venant de Bloomberg. Selon le rapport, l’iPhone 13 d’Apple aura au moins trois mises à niveau majeures de l’appareil photo, en plus d’une encoche plus petite et d’un processeur plus rapide.

Les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo de l’iPhone 13 dévoilées

Apple présentera une version vidéo du mode Portrait sur l’iPhone 13. Le mode Portrait a fait ses débuts sur l’iPhone 7 Plus en 2016 et est devenu un incontournable depuis. Le mode appareil photo brouille l’arrière-plan de la photo, mettant le sujet plus au point. Sur l’iPhone 13, il sera possible de reproduire cet effet dans des vidéos. Chez Apple, la fonctionnalité s’appelle Cinematic Video. Comme pour les photos, les propriétaires d’iPhone peuvent ajuster le flou après l’enregistrement d’une vidéo puisque le capteur de profondeur crée l’effet.

La deuxième nouveauté est la vidéo ProRes. Avec un iPhone 13, les utilisateurs pourront capturer des vidéos avec une qualité encore plus élevée, ce qui leur offrira plus d’options lors du montage. Comme le note Bloomberg, le format ProRes est utilisé par les monteurs de films professionnels et la taille des fichiers est souvent énorme en raison de la qualité. ProRes pourrait être exclusif aux modèles Pro, comme ce fut le cas pour ProRAW l’année dernière.

Enfin, Bloomberg affirme que les propriétaires d’iPhone 13 auront plus de contrôle sur l’apparence des couleurs et des reflets sur les photos. Il y aura plusieurs styles. L’un montre des couleurs à une température plus chaude ou plus froide tandis que les blancs restent neutres. Un autre ajoutera des ombres plus profondes et plus de contraste pour des photos spectaculaires. Un troisième style, plus équilibré, sera « pour montrer des ombres et des couleurs réalistes avec une apparence plus lumineuse ». Ils peuvent ressembler à des filtres, mais comme l’explique Bloomberg, il y a une différence. Un style applique des modifications à des objets et des personnes individuels plutôt qu’à l’ensemble de la photo.

Autres spécifications et fonctionnalités divulguées

En plus de gâcher un tas de fonctionnalités de l’appareil photo de l’iPhone 13, le rapport Bloomberg a confirmé les récentes rumeurs concernant le nouveau téléphone. Comme d’autres fuites l’ont noté, la série iPhone 13 sera pratiquement identique à la série iPhone 12. Il y aura un iPhone 13 mini de 5,4 pouces, un iPhone 13 de 6,1 pouces, un iPhone 13 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces. Les conceptions seront similaires, bien qu’Apple ait réduit l’encoche et réorganisé les caméras arrière. Bloomberg rapporte également que l’écran aura un taux de rafraîchissement plus élevé et que les modèles d’iPhone 13 comprendront des processeurs A15 rapides.

