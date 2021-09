De nouvelles fuites prétendent montrer toutes les couleurs des nouveaux étuis pour iPhone 13 d’Apple

Le grand événement iPhone 13 d’Apple est dans un jour, mais les rumeurs continuent d’affluer. Un initié bien connu a révélé les prétendus niveaux de stockage flash de l’iPhone 13 et a expliqué quel type de structure de prix AirPods 3 nous devrions attendre d’Apple. Un autre a laissé entendre qu’une autre annonce d’Apple nous apporterait bientôt les modèles redessinés de MacBook Pro. Séparément, des sources qui n’ont pas d’antécédents similaires ont publié des rendus en ligne et des photos réelles qui montrent les prétendus étuis pour iPhone 13 provenant d’Apple cette semaine.

Après qu’Apple ait dévoilé les iPhones 2021 mardi, il lancera probablement les précommandes vendredi. C’est ce qui se passe avec chaque sortie d’iPhone, et le nouvel iPhone devrait respecter le même playbook. Selon cette logique, la date de sortie de l’iPhone 13 devrait être le 24 septembre ou vendredi prochain.

Tout comme les années précédentes, les nouveaux étuis pour iPhone fuient tôt. Mais ce sont généralement des cas de fabricants tiers que nous voyons en ligne. Les étuis de protection sur ces photos et rendus sont censés être des options officielles d’étuis pour iPhone 13 qu’Apple commencera bientôt à vendre dans les magasins et en ligne.

Une fuite il y a quelques jours nous a montré un lot de prétendus étuis en silicone Apple pour l’iPhone 13 Pro Max. Ils semblaient confirmer le nom et le design du nouvel iPhone.

Les nouvelles couleurs de la coque iPhone 13

Les nouvelles versions de l’iPhone offriront presque le même design que la série iPhone 12. Les schémas divulgués indiquent que les téléphones auront la même hauteur et la même largeur que la série iPhone 12.

Mais ils seront légèrement plus épais pour accueillir une batterie légèrement plus grande. L’encoche est également différente, qui sera plus étroite que jamais. Enfin, la bosse de la caméra à l’arrière sera plus épaisse et plus grande.

En d’autres termes, ces fuites de conception de l’iPhone 13 nous donnent deux raisons de croire que les coques actuelles de l’iPhone 12 ne conviendront pas aux téléphones de nouvelle génération. C’est l’épaisseur de l’iPhone 13 et la bosse de l’appareil photo.

Couleurs de la gamme de coques pour iPhone 13 #Apple #iPhone13 pic.twitter.com/jXrRqLhUmd – Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) 12 septembre 2021

Cela signifie que vous aurez probablement besoin d’un nouvel étui pour l’iPhone 13. Selon le leaker ci-dessus, nous examinons le vert militaire, le noir anthracite, le bleu profond, le bleu clair, l’orange, le rose orange, le rouge et le rose. Options de couleur blanche pour les prochains étuis en silicone pour iPhone.

Séparément, la collection d’étuis en cuir pour iPhone 13 sera disponible en cinq couleurs, selon le même leaker, comme on le voit ci-dessous.

Collection de cuir pic.twitter.com/tqGZZeuGvs – Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) 12 septembre 2021

Enfin, une autre série d’images sur Weibo montre un autre type d’étuis pour iPhone 13 qu’Apple vendra. Apparemment, Apple a conçu des étuis en silicone bicolore translucides pour la nouvelle série iPhone. Ils sont censés rappeler le design original de l’iPhone.

Conception de coque iPhone 13 prétendument bicolore. Source de l’image : Weibo

Tout comme les autres images divulguées, elles ne peuvent pas être vérifiées pour le moment. Cependant, nous nous attendons à de nouveaux étuis en silicone et en cuir fabriqués par Apple pour les nouveaux iPhones. À un jour de l’événement, certaines des images ci-dessus montrent probablement de véritables accessoires pour iPhone. Le temps nous dira s’il s’agit de vrais produits Apple ou d’imitations.

L’événement iPhone 13 d’Apple sera diffusé en direct à 13 h 00 HNE le mardi 14 septembre.