De nouvelles horloges de type Weather Frog pourraient arriver sur le Nest Hub

Plus tôt cette année, nous avons vu une mise à jour importante du Nest Hub et des haut-parleurs intelligents similaires alimentés par Google, ajoutant un tas de fonctionnalités et un petit gars mignon comme un bouton connu sous le nom de « la grenouille météorologique ». Alors que la grenouille de style Sanrio est jusqu’à présent le seul écran animé de ce type, si les fuites récentes en sont une indication, des alternatives sont en cours.

9to5 Google rapporte que le cadre pour plus d'”horloges de caractères” est en place sur les versions 1.54 et 1.56 du Nest Hub Max, sous une option “Personnages” dans le menu des paramètres. L’interface repérée semble être en grande partie des espaces réservés, faisant référence aux éléments “A Link” et “Web Ambient”. Mais l’indication semble claire : au moins quelqu’un chez Google travaille à étendre le système actuel.

Nous devrons attendre et voir si cela se manifestera sous la forme de nouvelles versions de Weather Frog (Weather Dog? Weather Parrot? Weather Naked Mole Rat?). “Personnages” pourrait être un terme plus large se référant aux écrans d’accueil animés, et bien sûr, cela pourrait être un changement que Google n’implémente pas du tout.