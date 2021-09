De nouvelles idées émergent sur ce qui rend une planète habitable

in

01/09/2021 à 12:31 CEST

Lorsqu’on considère où à la recherche d’une vie extraterrestre, la plupart des astronomes sont restés fidèles à ce qui leur est familier. Les meilleurs candidats pour les planètes habitables sont considérés ceux qui ressemblent le plus à la Terre: petit, rocheux, avec des atmosphères respirables et une bonne quantité de chaleur de ses étoiles.

Mais comme ils ont été découverts plus de planètes en dehors du système solaire, les astronomes ont débattu de l’utilité de cette définition. Certaines planètes de la zone dite habitable, où les températures conviennent à l’eau liquide, ne sont probablement pas bonnes pour la vie. D’autres en dehors de la zone désignée pourraient être parfaitement à l’aise.

Maintenant, deux études proposent de réviser la notion de « zone habitable » pour tenir compte de plus de planètes que les astronomes ne peuvent en trouver dans le cosmos. Une nouvelle définition apporte plus de planètes dans le giron habitable ; l’autre en repousse.

“Les deux articles portent sur le questionnement l’idée classique de la zone habitable“, déclare l’astronome Noah Tuchow de la Penn State University. Nous devrions élargir l’éventail des endroits que nous regardons, afin de ne pas manquer les planètes habitables. “

Quelques planètes passées négligé pourrait être beaucoup plus grand que la Terre et potentiellement ne pas recevoir de lumière stellaire. L’astrophysicien Nikku Madhusudhan de l’Université de Cambridge et ses collègues proposent une nouvelle catégorie de planètes potentiellement habitables qui pourraient être trouvées à presque n’importe quelle distance de n’importe quel type d’étoile.