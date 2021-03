De nouvelles images de prototypes d’iPad de première génération suggèrent qu’Apple envisage une conception à «  double dock  »

De nouvelles images partagées sur Twitter cette semaine prétendent montrer un premier prototype de l’iPad de première génération. Bien que nous ayons déjà vu des images prototypes de l’iPad d’origine, ces images montreraient qu’Apple avait envisagé une sorte de système d’accueil pour l’appareil …

Les images ont été partagées sur Twitter par l’utilisateur Giulio Zompetti, qui collectionne les appareils Apple rares. Il a partagé un trio d’images présentant un prototype d’iPad 1 et a élaboré un mystérieux port situé sur le côté gauche de l’appareil. Ce port semble être simplement une deuxième connexion à 30 broches.

Au départ, Apple prévoyait de proposer un système à double dock sur sa première tablette. Le port secondaire était situé sur le côté gauche de l’appareil. La charge simultanée était apparemment prise en charge.

Selon Zompetti, le port a été supprimé au cours d’une étape ultérieure de développement DVT. Pour référence, le développement matériel d’Apple passe généralement par étapes, notamment EVT (test de validation d’ingénierie), DVT (test de validation de conception) et PVT (test de validation de production).

Avec l’iPad de première génération, Apple a vendu une station d’accueil pour clavier séparément pour 69 $. Ce clavier se connectait à l’iPad via son port 30 broches en bas, et malheureusement c’était un accessoire assez éphémère.

De nos jours, Apple a adopté cette idée plus ouvertement avec le Smart Connector, qui est utilisé pour alimenter et se connecter au Smart Keyboard et au Magic Keyboard. Alors qu’Apple avait probablement initialement des projets plus importants pour le connecteur intelligent, nous avons en fait vu très peu d’accessoires tiers qui en profitent au fil des ans.

Pensez-vous que l’iPad aurait un aspect différent aujourd’hui si Apple avait avancé avec la conception à double connectivité de l’iPad 1? Faites-nous savoir dans les commentaires!

