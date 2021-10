De nouvelles images de Saints Row montrent des véhicules et des combats

Game Informer a publié de nouvelles images du Rue Saints redémarrage en se concentrant sur les véhicules et les combats de voitures. Le gameplay dépeint plusieurs types de véhicules, y compris des voitures, des buggys et des motos, ainsi que le chaos qu’ils peuvent infliger. Il convient de noter qu’il s’agit de séquences pré-alpha, le jeu peut donc sembler difficile à certains endroits. Pourtant, ce qui est là est prometteur.

Les images montraient à quoi ressemblait le combat en voiture, avec des actions telles que l’éperonnage de véhicules et leur tir. Tout est assez standard en ce qui concerne les jeux en monde ouvert, y compris la possibilité de tirer sur des pneus et des dommages réalistes aux voitures. Plus nouveau est la possibilité de ramper sur le toit d’une voiture pendant qu’elle se déplace pour tirer sur les ennemis autour de vous pendant que le conducteur conduit.

Les environnements présentés dans le processus sont potentiellement plus intéressants. Vous avez vos paysages urbains attendus pour un jeu de Saints Row, mais aussi la périphérie désertique de la ville destinée à simuler le sud-ouest des États-Unis. C’est un contraste saisissant entre être dans la ville surpeuplée et la périphérie extrêmement ouverte. La vidéo montrait également une poursuite policière dans les deux environnements.

Cette séquence d’aperçu fait partie d’un filet d’informations et examine le redémarrage, qui a été annoncé lors de la gamescom Opening Night Live. D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, le jeu promet d’être exactement aussi stupide qu’un jeu de Saints Row doit l’être.

Saints Row sortira le 25 février pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.