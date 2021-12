De nouvelles images de Wear OS 3 nous donnent un autre aperçu de la mise à jour des montres non Samsung

Bien que nous ayons goûté à Wear OS 3 depuis un certain temps grâce à la Galaxy Watch 4, nous ne l’avons vraiment vu qu’avec la montre One UI de Samsung. Cependant, une image d’émulateur mise à jour nous donne un bon aperçu de la mise à jour « stock » de Wear OS 3 que nous pouvons nous attendre à voir sur les appareils l’année prochaine.

L’image mise à jour a été repérée sur un article Reddit par Mishaal Rahman et montre des menus très arrondis en forme de pilule, un peu comme ce que nous avons vu de Samsung. Les paramètres rapides sont affichés avec plus d’icônes, il y a un nouveau look pour le curseur de luminosité et la page de la batterie, et bien plus encore.

Une grande partie de cela a déjà été vue lorsque Google a publié l’émulateur en mai. Cependant, Rahman note qu’il a maintenant une date de construction du 17 novembre, c’est donc le look le plus à jour que nous obtiendrons en stock Wear OS 3.

Cela dit, il n’est pas surprenant que cela ressemble en grande partie à One UI Watch, étant donné que Wear OS 3 a été co-développé avec Samsung. La nouvelle conception de l’interface utilisateur du menu a également été vue dans les mises à jour d’applications telles que Play Store et Google Messages et s’étendra également au menu des applications.

Il faudra peut-être un certain temps avant que ces changements arrivent sur des appareils comme le nouveau Fossil Gen 6, car bon nombre des meilleures montres Wear OS ne devraient pas recevoir la mise à jour avant la mi-2022 ou plus tard. Malgré cela, avec des processeurs plus récents et le nouvel objectif de Google sur l’amélioration de l’expérience globale de l’application Wear OS, ces appareils valent toujours le détour si vous êtes intéressé par l’achat d’une nouvelle montre Wear OS, tant que vous êtes patient.

