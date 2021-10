De nouvelles images offrent un regard encore plus attentif sur le nouveau MacBook Pro 14 pouces

Avant un lancement officiel plus tard cette semaine, de nouvelles images envoyées à MacRumors montrent le nouveau MacBook Pro 14 pouces exposé chez un fournisseur agréé Apple Retail, nous offrant un aperçu encore plus approfondi du MacBook Pro entièrement repensé d’Apple.



Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces étaient de loin l’une des sorties de produits Apple les plus attendues et les plus discutées de toute l’année. Maintenant qu’Apple les a officiellement annoncés, les clients sont impatients de mettre la main sur le nouvel ordinateur Mac et de voir des images encore meilleures de la première refonte du MacBook Pro depuis 2016.

Nous avons déjà vu une vidéo de déballage et des photos du MacBook Pro plus tôt cette semaine, et un peu plus tôt dans la journée, une deuxième vidéo qui nous a offert un examen plus approfondi. Ce dernier, cependant, a été retiré de YouTube, peut-être à la demande d’Apple, car les images pratiques et les critiques officielles des nouveaux ordinateurs portables sont encore autorisées à être publiées.

Les nouvelles images qui nous ont été envoyées par le lecteur George nous offrent peut-être le meilleur aperçu du nouveau MacBook Pro 14 pouces à ce jour, en dehors des prises de vue de l’ordinateur portable lors de l’événement Apple de la semaine dernière et du matériel promotionnel. Sur les photos, le châssis redessiné est visible, et malgré l’impression que le matériel marketing d’Apple peut donner, les pieds sous le MacBook Pro ne sont pas très hauts par rapport à certains modèles de MacBook Pro plus anciens.



Sur le devant, l’un des changements de conception les plus notables est l’inclusion d’une encoche. Apple prend des mesures pour limiter l’influence de l’encoche dans l’utilisation quotidienne des nouveaux MacBook Pro. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, l’encoche est plus visible lorsque les utilisateurs n’utilisent pas d’applications macOS en plein écran, et Apple a augmenté la hauteur de la barre de menus macOS pour s’adapter à l’encoche.



Pour l’affichage, les nouveaux MacBook Pro incluent la technologie mini-LED, la même technologie que l’iPad Pro 12,9 pouces haut de gamme. Outre la prise en charge de ProMotion, l’écran Liquid Retina XDR offre des couleurs et une luminosité améliorées. Parmi les autres changements de conception à l’avant, citons un clavier entièrement noir et le retour des touches de fonction sur la rangée supérieure, supprimant officiellement la Touch Bar. Les trackpads des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont les mêmes que ceux de la génération précédente.

En nous envoyant ces images, George nous a laissé quelques notes sur sa première impression de la nouvelle machine. George nous a dit que l’ordinateur portable est plus lourd que prévu, que « l’encoche n’est pas intrusive » et, comme nous l’avons signalé précédemment, que l’encoche peut servir de cachette pour le pointeur macOS. Nous avons choisi de ne pas divulguer l’emplacement de ce magasin de détail, car il pourrait subir des conséquences de la part d’Apple pour avoir exposé le nouvel ordinateur portable trop tôt.

Vous trouverez ci-dessous quelques photos supplémentaires du MacBook Pro 14 pouces que MacRumors a reçues, notamment des photos du port HDMI nouvellement ajouté, de la fente pour carte SD et d’une image du MacBook complètement fermé.











Les MacBook Pro sont devenus disponibles en pré-commande la semaine dernière et ont déjà commencé à être expédiés aux clients avant leur sortie mardi. Les modèles 14 pouces et 16 pouces peuvent être configurés avec les puces M1 Pro ou ‌M1‌ Max, les deux offrant des gains de performances significatifs par rapport à la puce de silicium Apple ‌M1‌.

La nouvelle gamme de MacBook Pro commence à 1 999 $ pour le modèle de base de 14 pouces avec 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et la puce ‌M1‌ Pro. La configuration haut de gamme du MacBook Pro 16 pouces avec 64 Go de mémoire unifiée, 8 To de stockage et la puce ‌M1‌ Max avec un processeur à 10 cœurs, un GPU à 32 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs coûte 6 099 $. Apprenez-en plus sur les deux modèles à l’aide de notre rafle dédiée.

(Merci encore, Georges !)