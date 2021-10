De nouvelles images révèlent les progrès sur le circuit F1 de Jeddah en Arabie saoudite

Au sommaire : Les promoteurs du Grand Prix d’Arabie saoudite ont dévoilé de nouvelles images montrant l’étendue des travaux de construction à Djeddah.

En bref

La progression se poursuit sur le circuit de DjeddahA 50 jours du premier Grand Prix d’Arabie saoudite, qui sera l’avant-dernière manche du championnat du monde, les promoteurs ont dévoilé de nouvelles images du circuit de la corniche de Djeddah en construction dans la deuxième ville du pays.

Le circuit de 27 virages et 6,175 kilomètres sera l’une des courses de F1 les plus longues et est présenté comme sa piste de rue la plus rapide. L’image ci-dessus montre le virage 26, qui sera l’un des points les plus rapides de la piste. Il mène au dernier virage, que les pilotes devraient atteindre 322 km/h (200 mph) avant de freiner.

La piste est entièrement éclairée et la course se déroulera de nuit sous des lumières.

Travaux de construction sur la piste de Formule 1 de DjeddahWilliams faible dans des conditions intermédiaires – Russell

Les pistes humides ne conviennent pas à Williams, dit RussellGeorge Russell dit que la pluie qui est tombée lors des dernières courses a mis en évidence une faiblesse dans les performances de sa FW43B. Le pilote Williams a déclaré que la voiture n’est pas compétitive dans des conditions météorologiques intermédiaires.

« Si vous poussez trop, l’usure du pneu augmente et lorsque vous arrivez dans les parties les plus humides de la piste, vous n’avez tout simplement plus d’adhérence », a expliqué Russell après le Grand Prix de Turquie de dimanche. « Mais lorsque nous sommes revenus avec des pneus neufs, ils ne semblaient pas vraiment s’allumer non plus.

« La bande de roulement est tellement plus [that] sur les parties les plus sèches de la piste, ils ne convenaient pas non plus. Vous enfilez le nécessaire. Ça fait deux fois maintenant qu’on est dans ces conditions, on a galéré les deux fois.

« Nous excellons normalement dans des conditions humides ou glissantes plutôt que humides. Cette phase intermédiaire, nous devons y réfléchir un peu. »

Fry rejoint l’ex-entreprise du groupe McLaren

L’ancien PDG de Mercedes F1 Nick Fry a rejoint la société de technologie McLaren Applied. Jusqu’en août, date à laquelle elle a été vendue à Greybull Capital, la société faisait partie du groupe McLaren avec l’équipe de F1. . comprend que McLaren Applied envisage un changement de nom.

Si @ColtonHerta reçoit l’appel : Il n’y a qu’un seul sommet du sport. Il n’y a qu’une seule façon de réaliser le rêve d’atteindre le sommet. Et une seule façon de savoir comment vous vous situerez et à quoi cela ressemble. Allez-y, faites-le, et acceptez les conséquences sauvages et uniques de toute façon. – JR Hildebrand (@JRHildebrand) 14 octobre 2021

Le patron de l’AGPC, Andrew Westacott, confiant que la course 2022 se déroulera, alors que l’événement pourrait être perdu pour de bon (Wide World of Sports)

« ‘Nous sommes déterminés à participer au Grand Prix d’Australie et avec des taux de vaccination qui augmentent quotidiennement, nous sommes impatients d’organiser une course réussie à Albert Park en 2022’, a déclaré un porte-parole du gouvernement dans un communiqué. »

HWA Racelab quittera la Formule 2 à la fin de la saison (Formula Scout)

« HWA Racelab a annoncé qu’il quitterait la Formule 2 à la fin de cette saison, avec Van Amersfoort Racing qui devrait prendre sa place. »

Defrancesco et Kirkwood profitent pour la première fois de la puissance IndyCar (IndyCar)

« ‘Ils n’ont pas dit grand-chose (à part) ‘Ouais, c’était une bonne journée », a déclaré Kirkwood, amusé. ‘Donc, pour moi, c’était positif. Parfois, aucune nouvelle n’est une bonne nouvelle.' »

Voici comment les équipes de Formule 1 combattent les cyberattaques (ZDNet)

« En termes de volume d’attaques, ils sont définitivement devenus plus intelligents. Ils ciblent les individus avec des attaques de phishing et de spear-phishing – c’est très ciblé, très intelligent. »

En ce jour dans le sport automobile

Lewis Hamilton a mis fin au monopole de Red Bull sur les pole positions aujourd’hui en 2011

