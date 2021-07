De nouvelles images révèlent un énorme danger, un traumatisme de Suki et un enlèvement d’enfant .

C’est une semaine qui pourrait tout changer à EastEnders (Photo : BBC)

Issac Baptiste (Stevie Basula) est interrogé sur la disparition de Lily Slater et Arthur Fowler dans les prochaines scènes d’EastEnders.

Ce que Ruby Allen (Louise Lytton) et Martin (James Bye) ne savent pas, cependant, c’est qu’Isaac leur a dit d’aller pique-niquer.

Vont-ils le découvrir avant qu’il ne soit trop tard ?

Suki Panesar (Balvinder Sopal), quant à lui, se débat à la suite de la disparition de Jags (Amar Adatia), laissant Kheerat (Jaz Deol) incroyablement inquiet.

Va-t-elle s’ouvrir sur ce qu’elle ressent ?

Ailleurs, Phil Mitchell (Steve McFadden) a une proposition pour Kat Slater (Jessie Wallace), tandis que Peter Beale (Dayle Hudson) tente d’affronter Ash Panesar (Gurlaine Kaur Garcha).

Tout commence à Walford la semaine prochaine, et si vous avez envie d’un premier aperçu de ce qui vous attend, consultez notre galerie ci-dessous.

Kim et Patrick discutent de l’état d’Isaac (Photo: BBC)

Lola est inquiète (Photo: BBC)

Patrick leur dit de laisser Sheree (Photo: BBC)

Phil essaie de convaincre Kat de laisser Tommy faire un essai de football (Photo: BBC)

Kathy voit Ash (Photo: BBC)

Ash pense que Peter la fantôme et demande à Kathy si c’est le cas (Photo: BBC)

Peter voit Ash avec un autre homme (Photo: BBC)

Cet homme tend des fleurs à Ash (Photo: BBC)

Peter affronte Ash (Photo: BBC)

Comment Ash réagira-t-il ? (Photo : BBC)

Et qu’aura à dire Pierre ? (Photo : BBC)

Isaac se débat, après que Ruby révèle qu’elle ne sait pas où sont Lily et Arthur. (Photo : BBC)

Patrick l’interroge sur le sort de Lily et Arthur (Photo: BBC)

Patrick promet à Isaac qu’il ne laissera rien de mal lui arriver (Photo : BBC)

Chelsea se présente à la fonction de travail de Gray, voulant profiter au maximum des boissons gratuites (Photo: BBC)

Kheerat s’inquiète pour Suki (Photo: BBC)

Elle ne va pas très bien après la mort de Jags (Photo: BBC)

Mais elle repousse Kheerat et se rend au travail (Photo: BBC)

Billy et Terry se croisent (Photo: BBC)

Terry entraîne Billy (Photo: BBC)

Billy le défie (Photo: BBC)

Celui qui peut vendre le plus en dix minutes gagne (Photo : BBC)

Mais Terry sortira-t-il victorieux ? (Photo : BBC)

EastEnders diffuse ces scènes le lundi 12 juillet à 20h05 sur BBC One.

