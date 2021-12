De nouvelles infections virales provoquées par l’omicron montent en flèche en Australie

Les experts disent que l’explosion est due à la variante hautement contagieuse de l’omicron et à un récent assouplissement des restrictions à Sydney et dans d’autres régions.

Vendredi, les nouvelles infections à coronavirus ont de nouveau grimpé en flèche en Australie pour atteindre un record de plus de 32 000, quelques jours seulement après avoir dépassé les 10 000 pour la première fois.

Les experts disent que l’explosion est due à la variante hautement contagieuse de l’omicron et à un récent assouplissement des restrictions à Sydney et dans d’autres régions.

Plus de 15 000 des nouveaux cas ont été signalés à Sydney. 5 000 autres cas sont venus d’ailleurs dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, tandis que près de 6 000 ont été confirmés dans l’État de Victoria, qui abrite la deuxième plus grande ville de Melbourne. Alors que les hospitalisations et les décès ont augmenté depuis la flambée, jusqu’à présent, ils n’ont pas atteint les niveaux comparatifs observés lors des épidémies précédentes. Et de nombreuses villes prévoyaient d’aller de l’avant avec les célébrations du Nouvel An, y compris le célèbre feu d’artifice du Sydney Harbour Bridge et de l’Opéra de Sydney.

Les autorités s’attendaient à des foules beaucoup plus petites que dans les années pré-pandémiques, quand jusqu’à 1 million de fêtards se pressaient à l’intérieur de Sydney. Le Premier ministre Scott Morrison est resté optimiste malgré l’augmentation du nombre de virus et les nombreux défis naturels auxquels le pays a récemment été confronté.

« Malgré la pandémie, malgré les inondations, les incendies, la sécheresse persistante dans certaines régions, les cyclones, les fermetures, même les invasions de souris, l’Australie est plus forte aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a un an. Et nous sommes plus en sécurité », a déclaré Morrison dans un message du Nouvel An. « Nous avons l’un des taux de mortalité les plus bas et les taux de vaccination contre le COVID les plus élevés au monde », a-t-il déclaré.

Dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, les autorités ont signalé six nouveaux décès tandis que 763 patients ont été hospitalisés, dont 69 en soins intensifs. L’État n’a pas été en mesure de répondre à la demande de tests, laissant les gens attendre des heures. Mais le premier ministre de l’État, Dominic Perrottet, a déclaré que le système de santé s’en sortait globalement. « Alors que le nombre de cas augmente considérablement par rapport à ce que nous étions avec la variante delta, notre position reste incroyablement forte », a-t-il déclaré. « Notre priorité numéro un ici en Nouvelle-Galles du Sud est d’assurer la sécurité de nos gens et cela continuera d’être notre priorité alors que nous traversons cette prochaine phase. »

