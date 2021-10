De nouvelles informations internes soulignent les impacts de Facebook sur les changements sociétaux et ses difficultés à gérer de tels

Facebook est à nouveau confronté à une vague de condamnations après la publication d’une nouvelle série de rapports internes – appelés « The Facebook Papers » – qui ont récemment été divulgués aux médias.

Une extension des premiers « fichiers Facebook » que l’ancienne ingénieure Facebook France Haugen a publiés dans le Wall Street Journal, les papiers Facebook incluent davantage d’informations internes, notamment des rapports de recherche, des commentaires d’employés, des informations sur des expériences, etc.

Parmi les diverses revendications découlant de la nouvelle divulgation :

Compte tenu de l’ampleur et de l’influence de Facebook, l’impact de chacun de ces éléments est énorme et pourrait avoir des effets majeurs, de diverses manières, allant d’alimenter des mouvements dangereux à des troubles politiques.

Publiquement, Facebook a minimisé cela à plusieurs reprises. Par exemple, plus tôt ce mois-ci, en réponse à la fuite initiale des fichiers Facebook, le vice-président des politiques et des affaires mondiales de la société, Nick Clegg, a déclaré que la suggestion selon laquelle Facebook avait joué un rôle clé en contribuant aux manifestations post-électorales au Capitole était « ridicule ».

Le point de vue de Clegg est que Facebook n’est qu’une petite partie des changements sociétaux plus larges, et que cela ne peut pas être le problème central qui a conduit à un conflit aussi majeur, dans diverses régions. Mais ces nouveaux documents montrent qu’au moins Facebook est bien conscient qu’il pourrait contribuer à ces éléments, et qu’il a soit eu du mal à trouver une manière constructive d’aborder chacun d’eux, soit plus inquiétant, qu’il n’a pas voulu agir de peur que de tels changements n’étouffent la croissance des utilisateurs et finissent par nuire aux résultats de l’entreprise.

Ce qui est également une préoccupation majeure soulignée dans les documents. Une autre divulgation interne montre que Facebook a progressivement perdu le contact avec les jeunes utilisateurs, le temps passé par les adolescents américains sur Facebook ayant diminué de 16% d’une année sur l’autre depuis 2019.

Les données montrent également que le nombre de nouvelles inscriptions d’adolescents sur Facebook est en baisse – ce qui n’est pas une révélation majeure en soi, car la plupart des gens ont probablement le sentiment que Facebook a perdu une partie de son attrait parmi les groupes d’utilisateurs plus jeunes. Mais lorsqu’il est considéré en balance avec les informations supplémentaires, et en évaluant les facteurs qui pourraient influencer les décisions de Facebook, il brosse une image inquiétante de la façon dont l’entreprise pourrait prendre des mesures, ou les éviter, en gardant à l’esprit les problèmes de croissance.

Il existe également des informations sur les expériences les plus extrêmes de Facebook pour résoudre ces problèmes, avec un rapport expliquant comment Facebook a effectué un test pour masquer le bouton J’aime sur les publications afin de réduire le stress et l’anxiété des utilisateurs. Cela n’a pas fonctionné, tout en réduisant également le partage des utilisateurs – mais l’expérience, en elle-même, indique que les mécanismes de médias sociaux tels que les likes sont potentiellement une autre source de préoccupation, au point que Facebook a tenté de supprimer complètement la fonctionnalité.

Les dernières révélations sont presque certaines de voir à nouveau Facebook grillé au congrès, alors qu’elles déclencheront également une nouvelle série d’appels à une réglementation externe, ce qui pourrait entraîner des changements majeurs dans le paysage des médias sociaux.

Facebook doit-il être réglementé par un organisme officiel ? Facebook lui-même prend en charge certaines formes de réglementation, mais il sera intéressant de voir si cette nouvelle divulgation conduit à d’autres formes de procédure réglementaire, qui vont au-delà de ce que Facebook préférerait.

Les nouveaux rapports mettront également plus de pression sur le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui plane sur chacune des décisions clés et maintient un contrôle clair sur la direction de l’entreprise. Compte tenu de l’ampleur et de l’impact de la plate-forme, Zuckerberg devrait-il rester aux commandes d’une force aussi puissante, à bien des égards ?

Ce sont les conversations que nous allons maintenant voir, alors que les gens cherchent des solutions aux divers problèmes décrits dans la dernière fuite, ce qui pourrait, encore une fois, changer complètement les médias sociaux ou provoquer un changement significatif dans l’équilibre des pouvoirs sur Facebook.

Mais l’essentiel, vraiment, est « une entreprise privée devrait-elle avoir autant de pouvoir et d’influence sur les changements sociétaux ?

Les informations montrent que Facebook a effectivement une influence majeure, mais pourrait-il en faire plus, et quels facteurs jouent dans sa prise de décision à cet égard ?