De nouvelles mesures de relance peu probables au premier trimestre se concentrent sur les dépenses d’investissement budgétaires

Ainsi, tout paquet destiné à stimuler la demande ne peut être approuvé qu’après une évaluation minutieuse de sa nécessité et dépend de l’espace budgétaire, a-t-il ajouté.

Il est peu probable que le gouvernement annonce de nouvelles mesures de relance budgétaire avant la fin du trimestre de septembre, car l’accent est mis sur les dépenses d’investissement budgétaires et incitant les entreprises du secteur public central (CPSE) à investir de manière plus agressive.

«Le budget pour l’exercice 22 a été préparé, en gardant à l’esprit la nécessité d’une reprise rapide après la pandémie. Ainsi, il prend déjà en compte une certaine quantité de stimulation de la demande et d’autres mesures de secours », a déclaré une source officielle à FE. Une relance supplémentaire de la demande à ce stade, lorsque l’offre est limitée par des blocages dans certains États, peut potentiellement alimenter l’inflation, a déclaré une autre source.

Cependant, avec le déclin de la deuxième vague pandémique, le Centre mettra rapidement en œuvre des propositions budgétaires cruciales, principalement dans les infrastructures. Il est également ouvert à augmenter ses dépenses en capital plus tard cet exercice à partir du crore de Rs 5,54 lakh budgété, en cas de besoin urgent, a déclaré la première source citée ci-dessus.

Des investissements élevés et l’achèvement de grands projets stimuleront l’emploi et, en fin de compte, stimuleront la consommation, estiment les responsables gouvernementaux. Néanmoins, l’allocation de certains programmes, y compris le MGNREGS et le programme de prêts garantis de Rs 3-lakh-crore, peut être encore élargie, en fonction de la demande.

Vendredi, le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a demandé à divers ministères des Infrastructures et entreprises du secteur public central (CPSE) de « précharger » les investissements et d’assurer l’achèvement en temps voulu des grands projets.

Les dépenses d’investissement budgétées par le gouvernement pour l’exercice 22 sont supérieures de plus de 30 % à celles de l’exercice 21, tandis que les dépenses de recettes ciblées sont en fait inférieures de 5 %, selon les données de la CGA. Quant aux CPSE, les investissements d’une douzaine d’entre eux dans le secteur critique du pétrole et du gaz ont bondi de 25 % sur un an en avril pour atteindre 5 610 crore de roupies.

Interrogée sur la nécessité d’une relance de la demande, une autre source a déclaré : « Nous sommes à un peu plus de deux mois du début de l’exercice. Il est trop tôt pour avoir une analyse significative du chiffre d’affaires en année pleine et de l’étendue des dommages causés par la deuxième vague en cours.

Après avoir déployé des plans de secours «massifs» l’année dernière pour atténuer le coup Covid, le Centre est cette fois-ci prudent, car l’espace budgétaire (sans augmenter considérablement les emprunts) reste limité. Certains analystes ont déjà estimé que le déficit budgétaire augmenterait jusqu’à un point de pourcentage par rapport à l’objectif FY22 à 7,8%.

Fait important, compte tenu du déclenchement de la deuxième vague et de l’avertissement d’une troisième plus tard cette année, le gouvernement a l’intention de rationaliser certaines exigences de dépenses pour augmenter les dépenses de santé. Son allocation de Rs 35 000 crore pour les vaccins Covid au cours de l’exercice 22 pourrait devoir être augmentée, et le gouvernement en est conscient.

Cependant, la possibilité d’une nouvelle accumulation de dette pour continuer à stimuler les dépenses est beaucoup plus limitée aujourd’hui qu’il y a un an. La dette du centre a atteint environ 63% du PIB au cours de l’exercice 21, car il a été contraint de lancer des programmes de secours coûteux pour atténuer le coup Covid, même lorsque la récupération des revenus s’est effondrée. En tenant compte des prêts des États, la dette des administrations publiques a bondi à 90 % lors de l’exercice précédent. Cela a porté le coût des intérêts des administrations publiques à 28,5 % des recettes de l’exercice précédent, contre 22,9 % au cours de l’exercice 20.

Toute nouvelle accumulation de dette ne fera qu’alourdir l’abordabilité de la dette et pourrait inciter les agences mondiales à revoir leurs notes ou perspectives de l’Inde. L’accent est désormais mis sur des dépenses ciblées, avec un effet multiplicateur élevé, pour ramener la croissance sans peser sur les finances.

Vendredi, la RBI s’est jointe à un certain nombre d’agences pour réduire sa projection de croissance pour l’exercice 22 pour le pays, en tenant compte des dommages causés par la deuxième vague et des blocages qui en ont résulté dans certains États clés. Alors que la banque centrale a réduit ses prévisions à 9,5% contre 10,5%, d’autres étaient moins optimistes, car elles ont réduit les leurs de quatre points de pourcentage à 8-10%.

