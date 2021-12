De nouvelles opportunités pour les relations Inde-Turquie

La Turquie et l’Inde ont des intérêts communs de l’Asie centrale à l’Asie occidentale et à l’Afrique. (Photo d’archive : PTI)

Par Omair Anas,

L’Inde et la Turquie sont deux États-nations modernes qui partagent de nombreux points communs historiques dans la constitution de leur État et de leur société. Les deux nations ont une histoire de civilisations sans fin, dans la mesure où bien souvent, elles se contredisent. Le Turc Mustafa Kemal a jeté les bases d’une nouvelle république qui a effectivement fait de la Turquie un membre de la communauté des États-nations modernes, laissant derrière elle l’héritage des empires. Les Indiens, eux aussi, se sont opposés à l’Empire britannique pour se construire une nouvelle nation, basée sur les idées d’égalité, de liberté et de justice. Les deux pays partagent beaucoup dans leurs expériences de construction d’une nouvelle nation sans trop s’aliéner de leur passé. L’un des souvenirs de leur passé, que les deux nations chérissent encore, sont les liens civilisationnels entre les deux peuples, qui s’étendent de l’Anatolie à l’Hindoustan. Les deux pays prennent souvent ces liens historiques et civilisationnels comme référence à leurs relations bilatérales actuelles et futures. L’amiral ottoman Sidi Reis, l’amiral du sultan Suleyman, a eu une visite accidentelle en Inde en 1555 lorsque son navire a été poussé vers la côte du Gujarat par une puissante tempête. À son retour en Anatolie, après avoir passé près de six mois, ses mémoires, Mirat ul Memalik, expliquent la fascination des Ottomans pour la société et la culture indiennes. Depuis lors, les ambassades ottomanes-indiennes ont continué à échanger et à échanger leurs liens. La perception géostratégique turque de l’Inde, cependant, a commencé à changer une fois que le sous-continent est passé sous le contrôle direct de la domination coloniale britannique. L’Empire russe voulait défier la domination britannique en envahissant certaines parties de l’Inde à travers l’Afghanistan et le Tibet. L’Empire britannique a trouvé commode d’offrir à la Turquie un rôle plus important en Asie et en Inde pour contrôler l’expansion russe. Lors de la guerre russo-turque de 1876, la Grande-Bretagne et les dirigeants indiens locaux ont apporté un soutien financier à la Turquie après la perte de la guerre. Depuis lors, la Turquie a reçu plus de sympathie car la Turquie est considérée comme un allié. Pendant la majeure partie du XIXe et du XXe siècle, les relations Turquie-Inde ont connu les contacts diplomatiques, culturels, interpersonnels et politiques les plus actifs et les plus fréquents. Une grande partie des perspectives politiques et stratégiques indo-turques ont pris forme dans ces rencontres. Alors que les relations anglo-turques se détérioraient plus tard, la Turquie a commencé à soutenir les dirigeants indiens locaux et les forces indépendantistes. Istanbul est progressivement devenue le principal point de transit des révolutionnaires indiens souhaitant voyager en toute sécurité de l’Inde vers l’Europe. Raja Mahendra Pratap Singh a eu, au moins deux fois, l’audience du sultan ottoman Reshad avant de déclarer le premier gouvernement indien en exil à Kaboul en 1915.

Avec la partition tragique de l’Inde, cependant, la Turquie a été confrontée à au moins trois défis. Aucun des politiciens ottomans et des premiers républicains ne s’attendait à une telle division. La Turquie a dû scinder sa politique indienne en deux parties. Une Inde indivise aurait peut-être maintenu la même perception de menace envers l’Union soviétique. Avec le Pakistan déjà dans l’alliance occidentale, l’Inde n’avait pas à s’inquiéter de l’expansion de l’Union soviétique. La Turquie a essayé de trouver une voie médiane lorsque la délégation turque a rencontré Nehru à la conférence de Bandung en 1955. Les Indiens ont été surpris de voir des délégués turcs parler avec enthousiasme contre l’impérialisme occidental. Troisièmement, avec la fin de la guerre froide, la Turquie a perdu une grande partie de son importance dans la perception de la menace centrée sur la Russie par l’Occident. L’attente interminable de l’adhésion à l’Union européenne est devenue un handicap politique et stratégique pour la Turquie. Le président Turgut Ozal et Recep Tayyip Erdogan ont dû redéfinir la politique étrangère de la Turquie pour un monde d’après-guerre froide où la Turquie aurait pu étendre ses relations au-delà de l’occident centrisme. Cependant, la recherche par la Turquie d’une vision du monde après la guerre froide ne fait que se prolonger.

La politique indienne de la Turquie n’a pas encore surmonté le transactionalisme de l’ère de la guerre froide. L’Inde et la Turquie n’ont pas réussi à engager un dialogue significatif pour communiquer leurs points de vue respectifs sur les affaires régionales et internationales. Ils manquent même des forums de dialogue nécessaires. Ils se voient davantage pour ce qu’ils font avec les autres que pour ce qu’ils peuvent faire les uns pour les autres. Ce « facteur externe » reste un élément perturbateur dans leur entente bilatérale. Même si les deux pays n’ont pas encore reconnu leurs rôles respectifs dans leurs géographies respectives et leurs potentiels économiques et stratégiques, les deux pays ont une longue liste d’intérêts et de problèmes communs. Fait intéressant, même dans leur phase difficile de relations bilatérales, ils ont réussi à prendre des décisions importantes. L’Inde a attribué à un consortium des cinq principaux chantiers navals turcs, TAIS, le contrat de construction navale d’une valeur de 2,3 milliards de dollars. Une entreprise turque, Savronik, a également achevé un projet lié au ministère de la Défense pour la construction d’un tunnel sur l’autoroute Leh-Manali en Inde. Les deux pays ont échangé une aide d’urgence pendant le COVID-19. Les Indiens sont désormais les troisièmes touristes asiatiques en Turquie après la Chine et l’Indonésie. Les entreprises indiennes, de l’alimentation à la technologie, ont progressivement étendu leur présence en Turquie. La compagnie indienne Indigo Airlines vise à attirer plus de touristes en Inde via Turkish Airlines après que les deux compagnies aient conclu un accord de partage de code. Les Turcs constituent l’un des plus gros téléspectateurs de programmes télévisés indiens dans toute l’Asie occidentale. Une chaîne turque, Canal 7, est dédiée uniquement aux drames familiaux indiens doublés en turc. Un visiteur indien reçoit souvent des demandes de renseignements surprenantes sur certains acteurs de la télévision indienne, que de nombreux Indiens n’ont peut-être même pas regardés. Les drames turcs ont également attiré davantage de publics indiens, surtout après la popularité d’Ertugrul. Un aspect moins connu des relations indo-turques est celui des relations soufies historiques entre les deux pays. Il y a des milliers d’adeptes des écoles soufis indiennes de Naqshbandi et Qadri. À partir du XVIe siècle, leurs disciples visitèrent les villes ottomanes et établirent des centres soufis (Tekke) à Edirne, Bursa, Van, Bitlis, Istanbul et Konya. Ces tekkes indiens reçoivent encore aujourd’hui des centaines d’adeptes. De nombreux Turcs visitent le sanctuaire de l’imam Ahmad Sirhindi, célèbre sous le nom d’imam Rabbani en Turquie dans le Pendjab indien.

La Turquie et l’Inde ont des intérêts communs de l’Asie centrale à l’Asie occidentale et à l’Afrique. La Turquie et d’autres nations turques ont récemment créé l’Organisation des États turcs. L’initiative a également été soutenue par le soutien occidental, la Turquie pouvant contrebalancer la présence croissante de la Chine en Asie centrale. Après le retrait des États-Unis, la Turquie, ainsi que le Qatar et les Émirats arabes unis, promettent que l’Afghanistan ne manquera pas les gains du processus politique. Après que la Turquie a aidé l’Azerbaïdjan à récupérer ses territoires du contrôle arménien, la Turquie a proposé un mécanisme 3+3 pour créer une zone de paix avec la Russie, l’Iran, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. Avec ce mécanisme, la Turquie et l’Arménie pourront bientôt rétablir des relations diplomatiques complètes. L’Azerbaïdjan et l’Arménie ont déjà convenu d’ouvrir le corridor de Zangezur reliant l’Azerbaïdjan à son enclave séparée aux frontières turques. Le corridor reliera la Turquie à l’Asie centrale en contournant l’Iran. Avec ses relations tout aussi bonnes avec l’Azerbaïdjan et l’Arménie, l’Inde aimerait utiliser ce dividende de la paix exceptionnel pour relancer sa vision de l’Eurasie.

De même, en Libye, la Turquie et la Russie sont devenues deux acteurs de premier plan dans l’instauration de la paix et de la stabilité en Libye. Des drones turcs volent déjà dans le ciel d’Eurasie, d’Europe, d’Afrique et d’Asie occidentale. La Turquie a suivi l’approche indienne vis-à-vis de l’Afrique pour devenir un partenaire de développement. Les deux pays peuvent coopérer en Afrique pour aider l’Afrique à diversifier ses relations commerciales et de développement. La Turquie a dégelé sa querelle avec les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Égypte. La Turquie doit y rester pour de nombreuses raisons, notamment pour équilibrer avec l’Iran et Israël. L’Inde a amélioré ses relations avec son numéro d’équilibriste unique, le Quad du golfe Persique (Inde, Israël, les Émirats arabes unis et les États-Unis). L’Inde et la Turquie n’ont aucune différence sur les principaux problèmes de coopération internationale, notamment le commerce, l’investissement, le changement climatique, la sécurité maritime et les réformes aux Nations Unies. Un nouveau départ n’est peut-être pas irréaliste, mais le simple fait d’ouvrir de nouveaux forums de dialogue, tels que des groupes de réflexion, des échanges universitaires et culturels, peut les aider à reconnaître les nouvelles réalités et à utiliser les nouvelles opportunités que les deux pays s’offrent.

(L’auteur est professeur adjoint à l’Université d’Ankara Yildirim Beyazit et directeur (H) du Center for India-West Asia Dialogue. Twitter @omairanas Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Reproduire ce contenu sans l’autorisation est interdite).

