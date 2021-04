De nouvelles options de découvrabilité arrivent sur Steam

Une autre des expériences de Valve est passée de Steam Labs à la version principale de la plate-forme PC.

Dans un article sur le site Web de Steam, la société a révélé qu’il existe désormais de nombreuses nouvelles façons de parcourir le service, y compris le menu Nouveau et remarquable qui présente des versions fraîches et populaires sur Steam. Il y a aussi les nouvelles catégories, qui décomposent le nombre massif de jeux disponibles sur la plate-forme PC en différents genres, thèmes et modes de joueur pour permettre aux joueurs de trouver plus facilement ce qu’ils aiment. En cliquant dessus, les utilisateurs sont dirigés vers des hubs qui recommandent des jeux aux joueurs.

“Ces motivations des joueurs peuvent être organisées et exprimées à l’aide de balises et de métadonnées Steam. Les catégories regroupées sous les points d’entrée Genres et Themes sont définies par des balises, tandis que les catégories regroupées sous Modes Player sont définies par des métadonnées supplémentaires fournies par le développeur”, a écrit Valve.

“Nous sommes arrivés à ces trois catégories de haut niveau grâce à un mélange de recherche formelle, d’intuition et de rétroaction bêta. Il existe également un solide précédent pour ce programme sur Steam lui-même sous la forme de curateurs Steam. Nous avons remarqué que de nombreux conservateurs construisent des listes de types spécifiques. de jeux, qui relèvent presque tous de l’un des trois modèles ci-dessus: Gameplay et listes basées sur le genre comme City Builders, listes thématiques comme Games with Dogs, ou listes basées sur le mode joueur comme Games to Play with Your Significant Other. “

Ces changements sont arrivés à Steam Labs en décembre 2020 et sont les dernières améliorations pour passer du hub expérimental de Valve à la version principale de Steam. Steam Labs a été lancé en juillet 2019.

