De nouvelles photos de Spa montrent du gravier remplaçant les ruissellements d’asphalte · .

Le Circuit de Spa-Francorchamps a partagé de nouvelles images d’importants travaux effectués sur les aires de départ et les tribunes des spectateurs.

Le site hôte du Grand Prix de Belgique est au milieu de lourdes modifications pour rendre le circuit plus sûr et satisfaire aux exigences pour permettre les courses de motos sur la piste.

Plus particulièrement, les sorties de piste à La Source et à Blanchimont sont prolongées, tandis que de nombreuses sorties de piste goudronnées sont reconverties pour utiliser du gravier à la place. L’infrastructure du circuit est également mise à jour au profit des spectateurs.

Dans un post sur le site du circuit, le Circuit de Spa-Francorchamps a partagé des photos des modifications en cours.

Tour 1 – L’épingle La Source

Le premier virage du circuit du grand prix voit son écoulement prolongé avec un bac à gravier installé pour aider à ralentir les voitures en cas d’accident ou de panne de voiture.

Tribunes des stands 24h/24

Les tribunes qui surplombent la voie des stands secondaire utilisée pour la course annuelle des 24 Heures de Spa et pour les séries de soutien pendant le Grand Prix de Belgique sont fortement modifiées pour aider à fournir ce que le circuit dit être une tribune « plus moderne ».

Tour 8 – Bruxelles

Le virage à droite en descente de Bruxelles aura une partie du ruissellement d’asphalte qui longe les limites extérieures du virage réduit et le bac à gravier existant étendu plus près de la piste elle-même.

Tour 16 – Blanchimont

Le virage le plus rapide du circuit a été le théâtre de nombreux accidents effrayants dans diverses catégories au fil des ans. Les travaux en bordure du virage à 300 km/h permettront de prolonger le ruissellement existant avec du gravier installé. Le garde-corps sera également reculé avec la création d’une nouvelle voie de service.

Le week-end du Grand Prix de Belgique de cette année a été entaché d’une série d’accidents en Formule 1, en Formule 2 et en W-Series qui ont vu de multiples accidents graves avec deux pilotes de W-Series blessés. Le grand prix lui-même a été abandonné en raison de fortes pluies persistantes qui ont rendu la piste impossible à parcourir en raison de la faible visibilité causée par les embruns.

Max Verstappen a été déclaré vainqueur après que plusieurs tentatives pour prendre le départ de la course sous la voiture de sécurité se soient révélées infructueuses, le classement de la course ayant été effectué après un seul tour de course. Le promoteur de la course, Spa Grand Prix, a récemment annoncé que les fans qui ont assisté à la course de F1 la plus courte de l’histoire auraient la possibilité de participer à un tirage au sort pour gagner l’un des 170 billets de week-end pour la course 2022.

Images du Circuit de Spa-Francorchamps reproduites avec autorisation

