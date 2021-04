L’épisode, diffusé le 20 avril, verra Torres rencontrer son père Miguel, joué par Steven Bauer, qui a quitté Torres alors qu’il n’était qu’un enfant. Le père et le fils se réunissent après que les preuves de l’attaque au couteau d’un sergent de marine amènent Torres à retrouver son père, il est donc assez facile de comprendre qu’il pourrait avoir besoin de s’appuyer sur quelqu’un comme Gibbs (et peut-être Bishop). Et si cela concerne le steak, tant mieux pour Torres!