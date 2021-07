De nouvelles photos montrent notre premier aperçu réel de la batterie MagSafe d’Apple pour iPhone 12

Le pack de batterie MagSafe pour iPhone 12 d’Apple devrait commencer à arriver aux clients plus tard cette semaine après avoir été annoncé mardi dernier, mais un acheteur chanceux a réussi à mettre la main sur un plus tôt. Les images publiées sur Reddit offrent notre premier monde réel à la batterie MagSafe pour iPhone 12, avec des détails sur l’ajustement, la finition et l’épaisseur.

Sur Reddit, Steven Russell dit qu’ils ont pu récupérer la batterie MagSafe dans leur Apple Store local à Memphis, Tennessee, ce week-end. Ceci malgré le fait que la boutique en ligne d’Apple montre actuellement que la batterie MagSafe n’est pas disponible pour le ramassage en magasin dans les magasins Apple, et les commandes en ligne devraient actuellement être expédiées vers la fin du mois.

Russell a partagé quelques premières impressions du pack batterie iPhone 12 MagSafe

“plastique dur et lisse. Pas de silicone comme je le supposais. J’ai l’impression que ça pourrait mieux tenir. « l’aimant est FORT. Je peux voir où cela poserait un problème avec les étuis en cuir et l’empreinte circulaire. “combo parfait avec étui en silicone blanc.”

Russell a également noté qu’il “ajoute certainement un peu d’épaisseur” à l’iPhone 12 est “à peu près de la même taille” que la batterie concurrente de Mophie pour iPhone 12. “Les bords arrondis sont un peu plus agréables à la main lorsque vous le tenez”, ajoute Russell.

Apple a annoncé la semaine dernière le MagSafe Battery Pack pour iPhone 12, et il constitue sa propre alternative aux offres existantes d’entreprises comme Mophie et Anker. Il se fixe magnétiquement à l’arrière de l’iPhone 12 mini, de l’iPhone 12, de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max et charge l’iPhone connecté à 5 W. Il dispose d’une batterie de 11,13 Wh, ce qui est plus petit que Mophie et Anker.

Les premières commandes de packs de batteries MagSafe devraient commencer à arriver plus tard cette semaine, date à laquelle nous nous attendons également à ce qu’elles arrivent officiellement dans les Apple Stores. En attendant, dites-nous ce que vous pensez des premières images dans les commentaires ci-dessous !

