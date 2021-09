De nouvelles photos montrent Santiago Bernabeu en parfait état de jeu

in

Les billets sont en vente pour le premier match au Santiago Bernabeu depuis mars 2020. Le retour intervient 560 jours après le triomphe de Madrid sur Barcelone – un match qui a vu Vinicius JR et Mariano marquer pour porter le coup fatal à l’éternel rival de Los Blancos. . Non seulement le Bernabeu sera bien en vue, mais les fans seront autorisés dans le stade avec une occupation de 40% actuellement approuvée.

Les fans présents auront une perspective physique sur tous les nouveaux travaux réalisés sur le stade. Dans de nouvelles photos publiées par Nuevo Bernabeu, le stade peut désormais être vu avec le terrain complet manucuré et engazonné :

En plus du terrain, la passerelle du tunnel où les joueurs entreront et sortiront du terrain a été achevée et terminée à temps – le tout avant le match contre le Celta Vigo dimanche.

La rénovation complète du stade devrait être achevée avant le début de la saison 2022-2023. Les fans se réjouiront à l’idée de voir à nouveau le Real Madrid jouer dans leur bien-aimé Santiago Bernabeu.