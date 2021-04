De nouvelles photos prétendent montrer une encoche plus petite de l’iPhone 13 par rapport à l’iPhone 12

Les images récemment divulguées prétendent aujourd’hui offrir un autre regard sur l’encoche repensée de l’iPhone 13. Ces images sont similaires à celles que nous avons vues plus tôt cette semaine, mais elles fournissent un aperçu plus clair des changements et une comparaison avec l’encoche de l’iPhone 12.

Les images ont été partagées sur Twitter par DuanRui et semblent provenir de Weibo. Les images visualisent la taille et l’encoche de l’écran de l’iPhone 13 à l’aide de protecteurs d’écran, ou «échantillons de films», d’une certaine manière. Les informations spécifiques sur l’approvisionnement ne sont pas claires.

Dans ces images, nous pouvons voir à quel point l’encoche de l’iPhone 13 sera plus petite en termes de largeur. Comme nous l’avons expliqué plus tôt cette semaine, nous prévoyons une réduction d’environ 30% de la taille en termes de largeur. Cependant, l’encoche pourrait devenir plus haute en raison de la façon dont Apple déplace l’écouteur dans le cadre supérieur.

L’ID de visage et les composants de la caméra restent dans la zone d’encoche visible. Les photos montrent comment les protecteurs d’écran s’adaptent à ce changement en n’obstruant pas intentionnellement l’écouteur.

On ne sait toujours pas comment Apple prévoit de profiter de l’espace supplémentaire sur l’écran de l’iPhone 13. Le changement le plus évident, cependant, est de rendre le nombre de pourcentage de batterie disponible dans la barre d’état. Actuellement, vous devez faire glisser votre doigt vers le centre de contrôle pour voir des informations spécifiques sur le pourcentage de batterie.

Outre l’encoche plus petite, l’iPhone 13 devrait ressembler visuellement à l’iPhone 12 et être disponible dans les quatre mêmes configurations: 5,4 pouces, deux versions 6,1 pouces et 6,7 pouces. Vous pouvez suivre toutes les dernières rumeurs sur l’iPhone 13 dans notre guide complet ici.

