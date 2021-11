De nouvelles photos troublantes de Dalvin Cook, Gracelyn Trimble et des messages émergent

Le porteur de ballon des Vikings du Minnesota, Dalvin Cook, s’est retrouvé impliqué dans une controverse troublante cette semaine.

Dans une action en justice déposée mardi, l’ex-petite amie de Cook, Gracelyn Trimble, l’a accusé de coups et blessures et de séquestration.

Pendant ce temps, les avocats de Cook ont ​​répondu aux allégations en insistant sur le fait qu’il est en fait la victime. Ils soutiennent qu’il est extorqué par Trimble pour des millions de dollars et qu’il a été en réalité victime de sa violence domestique.

Malheureusement, ce genre de situations devient trop courant dans la NFL.

Selon Rochelle Olson du Star Tribune, Trimble a fourni ces messages et photographies dans le cadre de son action en justice :

De plus, ces photos sont également apparues plus tard :

Gracelyn Trimble mesure 5’5″ et prétend que @Vikings Dalvin Cook, 5’10 », l’a agressée et faussement emprisonnée. Il prétend qu’elle l’a attaqué. Voici des photos qu’elle a déposées comme pièces à conviction dans son procès civil dans le comté de Dakota. Elle dit avoir subi une commotion cérébrale, des coupures et des ecchymoses. pic.twitter.com/zkexo2WZFd

– Rochelle Olson (@rochelleolson) 10 novembre 2021