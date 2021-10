De nouvelles poussées de COVID au Royaume-Uni liées à un assouplissement prématuré des protocoles

Plus de 50 000 nouvelles infections au COVID19 ont été enregistrées au Royaume-Uni jeudi, le nombre quotidien le plus élevé depuis la mi-juillet et un nombre plus élevé que celui signalé en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et au Portugal réunis. Le pays a également enregistré 115 décès, mardi marquant un bilan quotidien de 223 personnes – le plus élevé depuis mars.

À peine trois mois après que les Britanniques ont célébré la «Journée de la liberté», qui a entraîné une levée presque totale des restrictions de Covid-19, on estime qu’une personne sur 55 en Angleterre a eu Covid dans la semaine précédant le 16 octobre, selon le bureau britannique. pour les statistiques nationales.

Les hospitalisations et les décès liés à Covid au Royaume-Uni au cours de cette période étaient relativement faibles, même si les cas ont continué d’augmenter, et le déploiement de la vaccination dans le pays a été largement salué comme un succès international. Mais maintenant, jusqu’à 1 million de personnes peuvent avoir été infectées par le virus au cours de la semaine dernière seulement.

Même après tout ce que nous avons traversé, c’est ce qui se passe lorsque COVID n’est pas pris assez au sérieux et que les taux de vaccination restent faibles (30%) Les décès en Roumanie grimpent de plus en plus haut, bien au-dessus des pires observés au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil, dans l’UE et en Russie pic.twitter.com/xaWI6BJM1B – Maladies infectieuses (@InfectiousDz) 23 octobre 2021

L’augmentation des décès et la montée en flèche des taux d’infection, combinés à un système de santé publique étendu bien au-delà de ses capacités, ont incité le gouvernement à réévaluer la levée des mesures de verrouillage et de quarantaine. Les experts disent qu’il existe une série de facteurs à l’origine de la poussée actuelle de la Grande-Bretagne. Alors que la pandémie approche de la barre des deux ans, ils surveillent de près la réponse du pays à l’augmentation des cas et si le Royaume-Uni est un signe d’avertissement pour le reste du monde.

1 065 personnes hospitalisées avec Covid au Royaume-Uni aujourd’hui. Et pourtant, le gouvernement refuse d’agir. Nous avons besoin d’un Covid Plan B maintenant. Plus de tergiversation. Plus de retard. – Richard Burgon MP (@RichardBurgon) 22 octobre 2021

NBC News a plongé plus profondément dans la vague de COVID au Royaume-Uni, rapportant que la Grande-Bretagne était l’un des premiers pays à commencer à vacciner sa population, de sorte que les Britanniques ont profité d’un retour à une vie dite normale plus tôt que la plupart. Mais maintenant, on craint que l’immunité acquise grâce aux vaccinations contre Covid ne commence à s’affaiblir en tant que variante delta – qui a représenté environ 99,8% des cas séquencés en Angleterre, selon un récent rapport gouvernemental – ainsi qu’une mutation de la variante connu sous le nom de « delta plus » continue de se répandre.

J’ai donc le Covid. J’ai eu de la malchance. Je vous exhorte tous à continuer de porter des masques, en particulier dans les espaces/transports surpeuplés. Je suis 2x vaxxé et c’est maintenant le cinquième jour. Je n’ai pas pu bouger ! C’est une maladie terrible et nous avons des taux très élevés au Royaume-Uni. Être prudent! – Ben Willbond (@benwillbond) 19 octobre 2021

Parce que le Royaume-Uni a déployé son programme de vaccination plus tôt que le reste de l’Europe, cela pourrait également signifier que la protection diminue plus tôt, en particulier chez les receveurs plus âgés.

Je me souviens de l’époque où la communauté scientifique britannique a déclaré que les écoles n’étaient pas un vecteur de propagation de Covid… … Les économistes ne s’en tireraient pas avec des erreurs de prévision comme celle-ci #juste dire pic.twitter.com/8vWZFY9wzY – Chris Giles (@ChrisGiles_) 22 octobre 2021

Lisez le rapport complet sur NBC News.