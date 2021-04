De nouvelles preuves émergent que John Kerry a menti sur sa collusion avec l’Iran – RedState ⋆ .

La semaine dernière, une histoire majeure a éclaté impliquant John Kerry et a divulgué des communications de l’Iran Javad Zarif. Dans les bandes, on nous a montré à quel point le meurtre du général Qasem Soleimani a paralysé les opérations terroristes de l’Iran.

Mais c’est une mention des frappes israéliennes en Syrie qui a vraiment attisé les oreilles. Selon Zarif, Kerry l’avait prévenu d’environ 200 attaques qui avaient été menées par les Israéliens.

Alors que l’administration Biden essayait de faire passer la nouvelle alors que Kerry partageait des connaissances publiques que Zarif savait déjà, Kerry lui-même a nié l’affirmation selon laquelle il avait partagé les informations en question (voir John Kerry vient de soutenir l’administration Biden dans un coin sur son rapport Collusion avec l’Iran).

Je peux vous dire que cette histoire et ces allégations sont sans équivoque fausses. Cela ne s’est jamais produit – que ce soit lorsque j’étais secrétaire d’État ou depuis. https://t.co/BTOdFE1khW – John Kerry (@JohnKerry) 26 avril 2021

Mais de nouvelles preuves remettent cela en question. Alors que le New York Times a choisi (presque certainement par préjugé) de ne pas traduire et partager complètement cette section de bande, le Free Beacon l’a fait. Ce qu’ils ont découvert était en contradiction directe avec l’administration Biden et les dénégations de Kerry.

JUSTE IN: Le FM iranien Zarif dit qu’il ne savait pas sur les opérations militaires secrètes d’Israël jusqu’à ce que Kerry lui dise – De nouvelles révélations audio divulguées contredisent la défense de Kerry par le département d’État https://t.co/dvsLPB3XIL – Adam Kredo (@ Kredo0) 30 avril 2021

«Kerry m’a dit qu’Israël avait lancé 200 frappes aériennes contre vous [Iran]», A déclaré Zarif. «Vous ne saviez pas? demanda son intervieweur. “Non, non,” répondit-il. Ces nouveaux détails contredisent les hauts responsables du département d’État, qui ont déclaré à plusieurs reprises que les informations étaient déjà dans le domaine public et non classifiées.

Il est à noter que peu importe si quelqu’un a déjà été divulgué à la presse. Cela ne donne pas à un fonctionnaire du gouvernement le droit de divulguer des informations classifiées, et encore moins à un adversaire étranger. Zarif dit sur la bande qu’il n’était pas au courant des attaques avant, mais Kerry a quand même partagé cette information avec lui. La question de savoir s’il y avait eu d’autres rapports dans l’éther des attentats n’a pas d’importance dans cette situation. Il semble certainement que Kerry ait divulgué des renseignements confidentiels dans une autre démonstration de soumission aux Iraniens.

La vraie question est toujours de savoir pourquoi. Qu’est-ce que l’obsession de Kerry pour les Iraniens? Au cours des années Trump, Kerry s’est également entendu avec eux pour saper la politique étrangère de Donald Trump. Quelque chose ne va vraiment pas avec cette image, et le fait que Kerry soit de retour au gouvernement est un triste témoignage de notre système de justice qui s’en prend à Michael Flynn pour des violations supposées de la loi Logan, tout en ignorant les nombreuses et probables violations de la loi par Kerry.

Tout cela devrait être une révélation à succès, mais les principaux médias ne la reprendront pas car cela nuirait à l’administration Biden. Si c’était un républicain, ce serait le scandale de la décennie, et ce n’est pas une hyperbole. Pensez au nombre d’années de grincements de dents survenus à la suite d’une supposée collusion avec la Russie qui ne s’est même pas produite, mais la preuve audio que Kerry est de connivence avec les Iraniens n’est pas suffisante pour provoquer un haussement d’épaules. Notre gouvernement est vraiment corrompu.