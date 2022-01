De nouvelles preuves montrent les manœuvres de la police Rajoy dans le cas du Pujol USB

01/04/2022 à 07:03 CET

Ton Calleja

La Chambre civile et pénale du Tribunal supérieur de justice de Madrid (TSJM) décidera à partir du 11 janvier s’il y a lieu de corriger l’acquittement prononcé par le Tribunal provincial de Madrid du ancien directeur adjoint des opérations (DAO) de la police Eugénio Pino, -l’une des personnes impliquées dans l’espionnage de l’ex-trésorier du PP Luis Bárcenas- ; et l’inspecteur en chef Bonifacio Diez sévillan, des crimes de divulgation de secrets, faux témoignage et fraude procédurale de ceux qui ont été accusés d’avoir tenté d’insérer de manière irrégulière en 2015 dans le résumé de la Affaire Pujol une clé USB contenant des informations sur le fils aîné de l’ancien président catalan Jordi Pujol Ferrusola.

Et ils le feront après que de nouvelles preuves soient apparues dans le résumé de l’affaire Tandem qui montre les manœuvres menées par les personnes impliquées dans l’affaire, mais aussi le chef présumé du clan policier, José Manuel Villarejo, pour tenter de justifier l’incorporation d’une preuve irrégulière à la cause, ce qui aurait pu entraîner l’annulation de la procédure qui faisait l’objet d’une enquête devant la Cour nationale. De plus, ces tests montrent que les membres du clan policier Ils ont tenté d’imputer cette action illégale à l’ancien chef des Affaires intérieures, le commissaire principal Marcelino Martín-Blas, selon El Confidencial Digital.

La « clé USB » que Martín-Blas ne voulait pas livrer

« Eugenio Pino : il a été interrogé sur la clé USB que Marcelino Martín-Blas ne voulait pas livrer. Proposer du café mardi prochain« Villarejo a écrit dans son agenda, dans lequel il a écrit à la main ses activités commerciales et policières. Précisément dans sa déclaration lors de l’enquête devant le magistrat José de la Mata, Pino a insisté pour blâmer l’ancien chef des affaires intérieures, qui depuis 2012, avant cela, l’affaire Kitchen sauté, maintenu une confrontation directe avec le clan policier, dont les membres, selon d’autres annotations des ordres du jour de Villarejo, a agi en marge de Martín-Blas.

« Tout a commencé parce que Marcelino Martín-Blas a demandé l’intervention du numéro de téléphone de M. Villarejo, M. Calos Salamanca et M. [José Luis] olive, là sur la Plaza de Castilla & rdquor;, Pino a reconnu dans une autre déclaration devant la Cour nationale, ce le 17 janvier 2019 dans le cadre de l’affaire Tandem. Pour la plus haute position en uniforme de la police du gouvernement de Mariano Rajoy, l’affaire dans laquelle la confrontation entre Martín-Blas et le clan Villarejo a été mise en évidence a été appelée « Opération empereur& rdquor ; : « À la suite de cela, Marcelino [Martín-Blas] intervenu et placé dans un rapport que le parquet anti-corruption lui a demandé de se plonger dans l’opération King ou Gao Ping, et Marcelino a mis le fils de [Villarejo] qu’il n’était pas policier& rdquor ;, a indiqué l’exDAO, qui a conclu : « C’était déjà, disons, l’hécatombe & rdquor ;.

Malgré ces preuves, Martín-Blas reste sous enquête dans l’affaire Kitchen, à laquelle il était lié après les déclarations des personnes impliquées dans l’espionnage de Luis Bárcenas. Le juge Manuel García Castellón a réclamé ses poursuites, un décision qui a été portée en appel par son avocat, Antonio Alberca, qui est sûr de l’innocence de son client, considéré comme le grand antagoniste de Villarejo.

Les sources consultées par El Periódico de España soulignent que l’affaire de la clé USB Pujol a commencé au sein de la police de Mariano Rajoy, qui a tenté d’obtenir que Marcelino Martín-Blas fournisse cette documentation au tribunal central d’instruction numéro 5, dans la mesure où l’affaire Pujol était faisant l’objet d’une enquête. Cependant, le chef des Affaires intérieures a refusé de remettre ce document, car il n’en connaissait pas l’origine et était conscient qu’il pouvait nuire à la cause..

« Organiser mon témoignage »

Selon les agendas de Villarejo, Eugenio Pino lui-même a fait appel au commissaire à la retraite le 5 octobre 2017, un mois avant d’être arrêté pour l’affaire Tandem, pour lui demander de témoigner dans l’affaire, dans laquelle il avait été inculpé par le juge José de la Mata. : « Pino : Il a été convenu que votre avocat m’appelle pour organiser mon témoignage& rdquor ;. Après avoir témoigné et blâmé Martín-Blas pour les événements, Villarejo : « J’étais celui qui était le plus énergique & rdquor ;. Spécifique, le commissaire à la retraite a témoigné qu’il était certain que c’était Martín-Blas qui avait livré le dispositif de mémoire.

De plus, la décision de la Cour supérieure de justice interviendra après que le parquet anticorruption ait reconnu que quatre des les notes informatives préparées par Villarejo « peuvent être considérées comme des preuves de la commission d’actes criminels au détriment direct de la famille Pujol » et, plus précisément, par Jordi Pujol Ferrusola : « Bien que cette activité criminelle se soit développée en Andorre et ait fait l’objet d’une enquête dans le cadre d’une procédure engagée dans cette juridiction.

« Projet Barna »

Dans ces notes informatives que Villarejo a préparées sans soutien judiciaire, il souligne également que Marcelino Martín-Blas aurait refusé de prendre en compte les informations qu’il a fournies à la suite du projet Barna ou de l’opération Catalogne, orchestrée au sein du ministère de l’Intérieur. du gouvernement de Mariano Rajoy, et en collusion avec la secrétaire générale de l’époque du PP María Dolores de Cospedal, comme indiqué dans les journaux du commissaire à la retraite, dont le contenu a été avancé par El Periódico de España : « Marcelino Martín-Blas a non seulement ignoré les données de grande importance se référant aux Pujols, mais a également profité à leur situation judiciaire, en volant des données de grande valeur probante« .

Cependant, l’affaire Pujol a fait l’objet d’une enquête devant le Tribunal national en dehors du clan Villarejo, comme en témoignent les agendas du commissaire lui-même, qui regrette à plusieurs reprises par écrit que le magistrat Pablo Ruz ait ignoré ses prétentions. Martín-Blas a été démis de ses fonctions de chef des Affaires intérieures après que Villarejo lui-même l’a revendiqué à plusieurs reprises.