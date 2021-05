De nouvelles preuves prouvent que le Dr Fauci et le CDC ont empêché l’utilisation d’un médicament éprouvé sur le COVID-19 et des centaines de milliers de morts – Quand les Américains se réveilleront-ils? ⋆ . HomePolitiqueNouvelles preuves prouvent que le Dr Fauci et le CDC ont empêché l’utilisation d’un médicament éprouvé sur le COVID-19 et des centaines de milliers de morts – Quand les Américains se réveilleront-ils?