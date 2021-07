De nouvelles questions se posent quant à savoir si Melania a même vécu à la Maison Blanche avec Son Barron ⋆ .

Si nous découvrons que la femme qui a ruiné la roseraie de Jackie Kennedy ne vivait même pas à la Maison Blanche… quelqu’un ferait mieux de poursuivre.

Il y avait toujours des rumeurs. Nous ne les avons jamais imprimés. Les rumeurs étaient des rumeurs. Il y a des rumeurs selon lesquelles l’un des écrivains ici est sur le point d’épouser cette fille dans les publicités AT&T ou un riche magnat des médias californien. Qui peut suivre ? Rumeurs.

Mais les rumeurs concernant Melania et son lieu de résidence prennent de l’ampleur maintenant que nous avons tout ce cauchemar derrière nous et des informations de meilleure source. Melania n’a peut-être jamais vécu à la Maison Blanche, ou du moins n’a peut-être pas vécu à la Maison Blanche « à temps plein ». Nous ne pouvions pas moins respecter Melania, mais cela dit, quelqu’un pourrait-il lui en vouloir ? Nous voulons dire, quelqu’un pourrait-il lui reprocher autre chose que la roseraie, qui ne lui sera jamais pardonnée, même si elle a dormi dans une tente sous les cerisiers.

Selon le Daily Mail (les tabloïds britanniques savent où tout le monde dort)

“Pendant quatre ans à la Maison Blanche, il n’a jamais été tout à fait clair combien de temps elle passait à la Maison Blanche ou dans une maison du Maryland où elle avait installé ses parents”, écrit Wolff dans “Landslide: The Final Days of the Trump Présidence », l’un des nombreux livres récemment publiés sur la présidence Trump. Un extrait du livre de Wolff a été publié par le Times of the UK Wolff a déclaré : « Les aides ont pris soin de ne pas enquêter de près ou de ne pas se demander ouvertement ».

Nous sommes à peu près sûrs que les assistants préféreraient prendre une bière et parler avec Stormy plutôt qu’avec Melania, ce qui est ironique puisque… peu importe.

Wolff a également déclaré qu’il y avait eu des questions quant à savoir si l’ancienne première dame, 51 ans, vivait avec le président depuis qu’il a quitté la Maison Blanche en janvier et a hiverné à Mar-a-Lago, sa station balnéaire de Palm Beach, en Floride. “Ici à Mar-a-Lago, ce n’était pas clair non plus”, a déclaré Wolff.

Eh bien, content d’entendre que Don se sent seul. Les femmes ont tendance à atteindre le sommet de leur beauté vers l’âge de 51 ans et Don passe à côté. Nous soupçonnons qu’il est un gars seul qui a perdu beaucoup de monde ces derniers temps.

Un rapport de CNN en avril a ajouté à ce manque de clarté avec une source proche des Trumps disant : « Elle n’est pas du tout présente à Mar-a-Lago. Elle ne se mêle pas aux gens et interagit rarement avec le personnel de son mari.

Melania a-t-elle déjà interagi avec le personnel ? Nous devrions clarifier. Après que Melania a été promue du personnel, a-t-elle déjà interagi avec le personnel ? Nous ne savons pas si ce fait nous en dit long.

Nous ne savons pas si toute cette histoire nous en dit long. Nous savons une chose. Si Melania envisage de divorcer, Don ferait mieux de considérer le prix qu’il devrait payer pour empêcher Melania d’écrire le livre le plus vendu de tous les temps. Melania pourrait sortir avec une odeur de rose dans celle-là, ce qui est plus que ce que l’on peut dire pour ce parking qu’elle a laissé à la Maison Blanche.

