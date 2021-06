De nouvelles règles contre le commerce électronique – L’Express Financier

Mais, malheureusement, ces directives auront un impact sur les petites entités de commerce électronique et les milliers de MPME qui bénéficient des marchés. Le gouvernement semble complètement passer à côté de ce point.

On pourrait penser que le nouveau projet de règles pour le secteur du commerce électronique a été rédigé par la direction de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) et non par le ministère de la consommation, étant donné que de nombreuses clauses ont plus à voir avec les plateformes et les vendeurs plutôt qu’avec les consommateurs. Mais même s’il s’agissait des règles du DPIIT, elles sont bien trop compliquées, et en l’absence de précisions, laissent place à de nombreux débats et litiges. En effet, si maladroitement rédigées, elles feraient trébucher même les entreprises les plus prudentes et les plus consciencieuses.

Si l’objectif est de responsabiliser les bureaucrates encore plus qu’ils ne le sont déjà et de laisser les hommes d’affaires secoués, ces lignes directrices y parviendront. Mais avant même d’essayer de les étudier, il est difficile de se rappeler que des directives aussi détaillées ont été élaborées pour les détaillants de briques et de mortier. Après tout, pour toute entreprise, les règles doivent être justes et équitables entre les segments. Plus important encore, si l’on s’efforce de protéger les droits et les intérêts des consommateurs – ce dont il s’agit – il n’est que juste qu’un ensemble similaire de règles et de réglementations pour les magasins de brique et de mortier soit appliqué.

Le projet de règles semble s’appliquer à toutes les nuances des acteurs du commerce électronique ; les experts ne savent pas encore si les entreprises de logistique sont également régies par celles-ci. Surtout, ils essaient de déchiffrer les nombreuses clauses qui traitent des parties liées. En attendant une étude détaillée des modifications apportées aux règles de protection des consommateurs (commerce électronique), 2020, les experts craignent que celles-ci n’enchevêtrent davantage les entreprises de commerce électronique dans la bureaucratie.

Le gouvernement a tenté de rassurer le secteur avec un secrétaire supplémentaire au ministère de la consommation déclarant mardi que le ministère “ne réglementera pas” le commerce sur les plateformes de commerce électronique et que les acteurs du commerce électronique ne doivent pas s’inquiéter des changements proposés. dans les règles. Malheureusement, l’industrie n’est pas convaincue; il croit que les règles sont mises en place parce que le gouvernement veut plus de contrôle.

Le secrétaire supplémentaire a déclaré que le gouvernement ne chercherait pas à obtenir des informations sur les ventes flash et autoriserait les ventes à rabais qui profitent aux consommateurs, mais pas les « flash frauduleux ». Le fait est que les ventes et les remises sont toujours bonnes pour le consommateur, alors où est le besoin de discuter des ventes flash ? De plus, si un ensemble spécifié de vendeurs veut vendre des marchandises sur une plate-forme, à un certain prix, les clients n’y gagnent-ils pas ?

Après tout, les acteurs brick&mortar d’une seule marque organisent des ventes ; de plus, même dans les magasins multimarques, certaines marques proposent de temps à autre des remises. Même les kiranas accordent un traitement préférentiel aux vendeurs. Des règles restrictives ne devraient pas être appliquées à un seul groupe d’acteurs de l’industrie. Il existe également une clause sur les ventes croisées, qui, selon l’industrie, peut être utilisée pour harceler les joueurs. Qu’il s’agisse des règles sur la responsabilité d’une place de marché ou sur les marques de distributeur, l’objectif semble être de limiter les opérations du secteur. Certes, les plateformes de commerce électronique doivent être transparentes sur l’utilisation des données des consommateurs. Partout dans le monde, les autorités tentent de freiner la domination des BigTech.

Mais, malheureusement, ces directives auront un impact sur les petites entités de commerce électronique et les milliers de MPME qui bénéficient des marchés. Le gouvernement semble complètement passer à côté de ce point. Il est ironique qu’en une année où l’industrie du commerce électronique a été si utile aux ménages et crée des milliers d’emplois et attire des capitaux étrangers, le gouvernement veuille mettre davantage d’obstacles sur son chemin.

