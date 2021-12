De nouvelles règles controversées sur les voyages internationaux COVID à venir cette semaine

L’un des messages clés que l’administration Biden essaie de transmettre aux Américains à ce stade de la pandémie de coronavirus est que pas assez de personnes ont été vaccinées, ni assez de personnes n’ont encore reçu leurs injections de rappel COVID. Cependant, un ensemble beaucoup plus strict et controversé de nouvelles règles COVID liées aux voyages internationaux – que les responsables de Biden devraient annoncer dès mercredi – pourrait finir par brouiller ce message et rendre une image déjà ténue de la vaccination dans ce pays beaucoup plus compliquée. qu’il ne doit l’être.

Considérez, par exemple, le type de message qu’il envoie sur l’efficacité des vaccins. Si, c’est-à-dire que vous allez également exiger que les voyageurs entièrement vaccinés qui viennent ou rentrent chez eux aux États-Unis doivent AUSSI présenter plusieurs tests COVID négatifs. Et qu’ils doivent également s’auto-mettre en quarantaine pendant sept jours après leur retour. Selon le Washington Post, c’est là-dessus que l’administration semble pencher.

De nouvelles règles controversées sur les voyages internationaux à venir

Si la nouvelle règle @CDCgov nécessite un test de « PCR rapide », les Américains devront dépenser * des centaines de dollars * pour retourner aux États-Unis depuis l’étranger, même le Mexique. Les tests PCR avec des résultats en moins de 24 heures sont extrêmement coûteux. Une interdiction de voyager furtivement.https://t.co/PcCbZetjsg pic.twitter.com/XeKqfLWUOd – Anthony LaMesa (@ajlamesa) 1er décembre 2021

Voici un bref résumé de ce que l’administration est susceptible de dévoiler. Ainsi que ce qui pourrait également être annoncé.

Le Post a publié mardi soir un rapport explosif qui suggérait que la Maison Blanche Biden était sur le point de poursuivre un certain nombre de changements dans sa réponse globale au COVID. Tout d’abord, le plan est de raccourcir la fenêtre de temps pendant laquelle un voyageur venant aux États-Unis, y compris un citoyen américain, peut obtenir un résultat COVID négatif. Sous le nouveau cadre ? Un voyageur devrait obtenir un test COVID et obtenir un résultat négatif juste un jour avant de rentrer chez lui.

La capacité de faire cela en 24 heures, comme vous pouvez l’imaginer, n’est pas du tout garantie pour les voyageurs. Et ça devient beaucoup plus compliqué à partir de là.

Pour commencer, cette règle de test COVID plus stricte s’applique également aux voyageurs vaccinés. Bref, tout le monde.

Levez la main si vous vous souvenez de la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, déclarant triomphalement plus tôt cette année que les personnes vaccinées peuvent enfin abandonner leurs masques, même en présence de personnes non vaccinées ? Parce que les vaccins sont si bons ? Et nous nous demandons pourquoi les gens finissent par ignorer toutes les bascules exaspérantes, les inversions et les messages contradictoires. Avant que l’un d’entre vous ne commence à parler de « suivre la science », en passant, voici un autre exemple de ce dont je parle.

Triple vaxxed + plusieurs tests COVID + 7 jours de quarantaine ?

Le Dr Fauci informera les journalistes avec Jen Psaki demain, signalant que cette annonce pourrait arriver dès lors. https://t.co/x08tRNO39y – Kaitlan Collins (@kaitlancollins) 1er décembre 2021

Dr Fauci juste plus tôt cette semaine a déclaré qu’il ne pensait pas que de nouvelles restrictions de voyage étaient imminentes. Et voilà, peut-être dès mercredi, l’administration se pencherait désormais sur un mandat selon lequel les Américains à triple dose qui présentent un test COVID négatif devraient également se mettre en quarantaine à la maison pendant sept jours après leur retour dans le pays.

De plus, le journal s’est entretenu avec des experts en santé publique anonymes qui ont suggéré que l’administration penchait vers une mesure aussi draconienne et douteuse… simplement pour améliorer nos chiffres COVID à la marge. En d’autres termes, forçons simplement tout le monde à rester à la maison. Et j’espère qu’au moins quelques personnes s’y conformeront. Et peut-être que nous attraperons certains cas de cette façon.

De la poste :

«Même si seulement un quart de ces voyageurs se conforment aux exigences, cela ferait une différence en permettant une détection et un isolement plus rapides d’au moins certaines personnes infectées qui pourraient être en mesure de propager le virus, ont déclaré des experts en santé publique. « Si vous considérez plus de 200 000 personnes par jour (arrivant aux États-Unis), même 50 000 aideraient » à déterminer l’étendue de la propagation, a déclaré l’un des trois responsables fédéraux de la santé dans un message texte.

De nouvelles règles pourraient arriver dès mercredi

En d’autres termes, cela ressemble plus à — bien sûr, nous vous permettrons de monter dans un avion pour des voyages internationaux. Mais nous allons vous jeter tous les barrages routiers possibles. Dans l’espoir que vous abandonnerez simplement par frustration, en résolvant notre problème pour nous.

Alors, pour ceux qui comptent les points ? Triple-vacciné, plus plusieurs tests COVID négatifs, plus une quarantaine d’une semaine à la maison même lorsque vous n’avez pas le virus. Cela ressemble vraiment à une formule gagnante pour convaincre les hésitants vis-à-vis des vaccins.

Ceci, d’une administration qui aura bientôt présidé à plus de décès dus au COVID que ce qui a été enregistré sous le président Trump. Ou, en d’autres termes, le président Biden atteindra bientôt le nombre que Trump a fait, ce qui a amené un candidat de l’époque à dire ce qui suit :

« Quiconque est responsable de tant de morts ne devrait pas rester président des États-Unis d’Amérique. »