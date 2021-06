De nouvelles règles de commerce électronique pourraient entraver la croissance des entreprises, selon des experts

in

Le nouveau projet de règles sur le commerce électronique publié par le ministère de la Consommation plus tôt cette semaine est susceptible d’augmenter les exigences de conformité des sociétés de commerce électronique et pourrait potentiellement freiner la croissance des entreprises, car les modifications proposées tentent de limiter les remises importantes, restreindre l’expansion des marques de distributeur, des stratégies sur lesquelles les entreprises misent souvent pour attirer plus d’utilisateurs, ont déclaré les experts.

Nikhil Narendran, partenaire chez Trilegal, a déclaré que le terme vente flash a été formulé de manière très vague dans le projet de règlement et il semble que la définition implique une vérification des événements qui durent généralement une certaine durée, comme les grandes ventes de Diwali ou quelque chose qui s’apparente à une forte remise. des événements comme une vente du Black Friday ou du Cyber ​​Monday qui prévaut en Occident. « À mon avis, cela est de nature anti-consommateur. Ce n’est pas quelque chose qu’une loi sur la protection des consommateurs devrait dire. Les centres commerciaux organisent de grands festivals de shopping, mais empêcher les entités de commerce électronique de faire de même n’a pas de sens », a déclaré Narendran à FE. Les ventes flash se produisent lorsqu’une entreprise offre des remises immédiates aux acheteurs pour disposer d’un stock important de produits ; c’est la compréhension générale, expliqua Narendran.

Bien que le gouvernement ait publié une clarification indiquant que les ventes flash conventionnelles ne sont pas interdites mais que seules certaines ventes flash ou ventes consécutives qui limitent le choix des consommateurs et augmentent les prix ne seront pas autorisées, l’incertitude demeure. « Qu’entendez-vous par grand nombre de consommateurs, période de temps prédéterminée ? (conformément à la définition de la vente flash dans les règles) Je pourrais avoir une vente toute l’année. Il n’y a aucune indication fournie dans ce document à interpréter. C’est là que j’ai l’impression que les entreprises ne savent pas comment créer des stratégies (de remise) alors qu’elles donnent un pouvoir discrétionnaire déraisonnable aux régulateurs », a déclaré Gowree Gokhale, associé chez Nishth Desai Associates.

Les observateurs de l’industrie ont déclaré que la lecture des normes suggère que la croissance de certaines marques de distributeur comme Amazon Basics pourrait en prendre un coup. Selon le projet de règles, “aucune entité de commerce électronique ne doit autoriser l’utilisation du nom ou de la marque associée à celle de l’entité de marché pour la promotion ou l’offre à la vente de biens et services sur sa plate-forme de manière à suggérer que ces biens ou des services sont associés à l’entité de commerce électronique de la place de marché ». (Dans le cas d’Amazon Basics, le mot Amazon est là).

Atul Pandey, partenaire chez Khaitan & Co., a déclaré que les modifications proposées exigent que toutes les entités de commerce électronique s’enregistrent auprès du DPIIT, ce qui n’était pas le cas auparavant, augmentant ainsi le fardeau de la conformité. En outre, il semble que le champ d’application du commerce électronique a été élargi pour inclure des entités tierces engagées dans la fourniture d’un soutien opérationnel aux plateformes pour l’exécution des commandes (comme les prestataires de services logistiques). Si les règles prennent forme, les plateformes de marché devront assumer la responsabilité si un client subit des pertes dues aux actions d’un vendeur. “Jusqu’à présent, les entreprises profitaient du fait d’être un intermédiaire”, a déclaré Khaitan.

Les analystes juridiques ont déclaré que la décision d’inclure la nomination d’un responsable de la conformité, d’une personne de contact nodale et d’un responsable des griefs résident est une réplication flagrante des nouvelles règles informatiques récemment introduites et totalement injustifiée. « La plupart des plateformes de commerce électronique seront des intermédiaires au sens large et elles seront conformes à la diligence raisonnable en vertu des règles de responsabilité des intermédiaires. Donc, il n’y a pas besoin de telles clauses dans les règles du commerce électronique », a déclaré Narendran de Trilegal.

Pandey a déclaré que la plupart des règlements proposés sont déjà en place sous une forme ou une autre. « Les modifications semblent être de nature à réglementer les échanges et le commerce et pas seulement à protéger les intérêts des consommateurs. Il semble qu’il y ait un dépassement et que le gouvernement devrait établir un juste équilibre », a déclaré Khaitan. Par exemple, les règles stipulent qu’aucune des parties liées des entités de commerce électronique ne doit être inscrite en tant que vendeur. Le DPIIT a déjà demandé aux entreprises de commerce électronique ayant des investissements directs étrangers (IDE) de réduire leur participation dans les vendeurs privilégiés à un maximum de 25 %. « Il semble que le gouvernement veuille en finir complètement avec cela. Cependant, cette fois-ci, cela s’appliquera à toutes les entreprises », a déclaré un analyste.

