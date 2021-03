De nouvelles règles excluent l’utilisation de drones pour la livraison en Inde

L’Inde semble faire craquer le fouet sur l’utilisation de drones sans pilote.

Le ministère de l’Aviation civile, dans une notification sur les règles relatives aux systèmes d’aéronefs sans pilote (UAS), 2021, a défini les normes d’exploitation des UAS ou des drones. Surtout, il énumère le quantum de punition pour le vol non autorisé et la fabrication de drones qui vont de Rs 25000 à Rs 5 lakh.

Et avant que vous ne posiez la question, laissez-nous vous dire aussi: les nouvelles règles ne permettent pas d’utiliser des drones pour livrer des marchandises.

Les règles, qui ont été finalisées après une dizaine de mois de consultations, prévoient que les drones pesant plus de 250 grammes ne peuvent être pilotés que par un télépilote avec l’autorisation de la Direction générale de l’aviation civile (DGCA) pour chaque vol. Faire voler un drone par une personne qui n’est pas un télépilote breveté sera également une infraction.

Les règles classent les drones en fonction de leur poids, précisent qui est éligible pour importer, fabriquer, échanger, posséder ou exploiter un aéronef sans pilote, les endroits où les drones peuvent être utilisés et une amende à imposer si les règles ne sont pas respectées.

Les nouvelles lois sont entrées en vigueur vendredi dernier.

Les drones sont interdits dans ces domaines

Conformément aux nouvelles lois sur les drones, ils ne peuvent pas être pilotés à moins de cinq kilomètres des aéroports internationaux de Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru et Hyderabad, et à une distance de trois kilomètres de tout aéroport civil, privé ou de défense.

Le vol de drones est également interdit à moins de 25 km des frontières internationales. Les emplacements autour des installations militaires ou où se déroulent des activités militaires sont également hors de portée des drones volants.

Une pénalité de Rs 50 000 sera infligée aux personnes qui opèrent un drone au-dessus d’une zone de non-opération.

Une amende comprise entre 25 000 et 50 000 roupies sera infligée si une personne importe, fabrique, achète, vend ou loue un système d’aéronef sans pilote non autorisé.

Une amende de Rs 5 lakh peut être infligée pour l’importation non autorisée de système ou de pièces ou de composants d’aéronef sans pilote.

Les personnes qui importent, fabriquent, commercialisent, possèdent ou exploitent des drones doivent être des citoyens indiens âgés de plus de 18 ans.

Dans le cas d’une société, elle doit être enregistrée et avoir son principal établissement en Inde, et le président et au moins les deux tiers de ses administrateurs doivent être citoyens de l’Inde.

Drones uniquement pour la photographie

Le fait est que les drones ne seront pas autorisés à fonctionner au-delà de la ligne de visée visuelle. Cela empêcherait leur utilisation pour la livraison de marchandises. En règle générale, ces vols fantaisie ne seront utilisés qu’à des fins de photographie, de sécurité et à diverses fins de collecte d’informations.

L’utilisation de drones dans les opérations de sécurité, d’ordre public, de gestion des catastrophes et de surveillance se fera en fonction de la situation, dit-on.

En Inde, l’enregistrement de tous les drones, à l’exception de ceux de la catégorie Nano, est obligatoire.

Pour mémoire, les drones en Inde relèvent de 5 catégories en fonction de leur poids.

Nano: inférieur ou égal à 250 grammes

Micro: De 250 grammes à 2 kg

Petit: de 2 kg à 25 kg

Moyen: De 25kg à 150kg

Grand: plus de 150 kg

En Inde, il existe des exigences spécifiques pour les drones. Mis à part ceux de la catégorie Nano, tous les drones doivent avoir un GPS, un retour à la maison (RTH), une lumière anti-collision, une plaque d’identification, un contrôleur de vol avec capacité d’enregistrement des données de vol et RF ID et SIM / No Permission No Takeoff (NPNT) .

Ces règles interviennent à un moment où la pandémie a mis en évidence le besoin d’une technologie qui réduit les contacts humains et les coûts. Les différentes parties prenantes estiment que certains aspects des règles peuvent être trop interdits. D’un autre côté, malgré des applications utiles, les drones peuvent également constituer une menace pour la vie privée.