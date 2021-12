De nouvelles restrictions Covid « pourraient entrer le lendemain de Noël »

Boris Johnson pourrait avoir du mal à obtenir le soutien de ses députés pour de nouvelles restrictions (Photo: ./Metro.co.uk)

Une nouvelle répression de Covid pourrait être mise en œuvre juste après Noël, selon des rapports.

La variante Omicron se propageant rapidement à travers le pays, de nouvelles restrictions pourraient entrer en vigueur dès le lendemain de Noël, selon The Sun.

Les experts avertissent qu’il y a probablement déjà des centaines de milliers d’infections quotidiennes en quelques jours.

Le plan d’urgence pour le lendemain de Noël n’aurait pas encore été présenté aux ministres du gouvernement.

Cela survient après que les conseillers scientifiques du gouvernement ont déclaré que les admissions à l’hôpital avec la variante au Royaume-Uni sont «probablement environ un dixième du nombre réel» en raison d’un retard dans la notification.

La « mise à jour de la situation » du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) jeudi a été publiée samedi et a déclaré qu’il est « presque certain qu’il y a maintenant des centaines de milliers de nouvelles infections à Omicron par jour » en Angleterre.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré un incident majeur en raison de la vague «extrêmement préoccupante» dans la capitale, soulignant que les absences du personnel dans les services publics vitaux, notamment le NHS, les pompiers et la police, étaient également une source de préoccupation majeure.

Les cas augmentent considérablement pour atteindre des niveaux records au Royaume-Uni (Photo: Metro.co.uk)

Interrogé sur un éventuel resserrement des restrictions après Noël, un porte-parole du gouvernement a déclaré qu’ils « continueraient à examiner de près toutes les données et à surveiller nos mesures ».

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a de nouveau qualifié les mesures actuelles de « responsables et proportionnées », même s’il a admis être déchiré par leur introduction.

Mais les experts craignent que cette ligne ne se maintienne probablement pas et que le Royaume-Uni puisse répéter l’erreur commise plus tôt dans la pandémie de retarder l’action, ce qui signifie que des restrictions plus sévères et plus longues seront nécessaires plus tard.

M. Javid a écrit dans le Daily Telegraph : » Me présenter au Parlement cette semaine et plaider pour le plan B ne m’a apporté aucune joie – promouvoir la liberté individuelle et les opportunités est l’une des raisons pour lesquelles je me suis lancé en politique.

« Mais nous devons être lucides sur le défi que présente Omicron. Notre stratégie depuis son apparition a été et reste de laisser le temps à nos scientifiques d’évaluer la menace et de renforcer nos défenses.’

Un incident majeur déclaré à Londres alors qu’Omicron frappe les services d’urgence

L’année dernière, le gouvernement de Boris Johnson a insisté sur le fait qu’il n’annulerait pas Noël avant de faire demi-tour et de verrouiller.

Mais les experts disent que cette décision – avant que les vaccins ne soient généralisés – est arrivée bien trop tard, et en quelques jours, bien plus de 1 000 personnes mouraient chaque jour avec Covid.

La perspective de nouvelles règles cette année intervient moins d’une semaine après que Boris Johnson a subi une rébellion d’un grand nombre de députés d’arrière-ban conservateur qui l’ont défié de voter contre l’utilisation obligatoire des laissez-passer de santé Covid pour les grandes salles.

Le ministre du Brexit, Lord Frost – qui a démissionné samedi pour aggraver la crise qui submerge le leadership du Premier ministre – a déclaré dans sa lettre de démission que » nous devons également apprendre à vivre avec Covid et je sais que c’est aussi votre instinct « .

On pense que M. Johnson craint que la mise en œuvre de nouvelles restrictions n’affaiblisse davantage son emprise sur le pouvoir.

Plus : Coronavirus



Pendant ce temps, toute décision d’annuler à nouveau Noël serait profondément impopulaire – et peut-être ignorée compte tenu des révélations sur les fêtes de Noël de Downing Street, rendant les restrictions après Noël plus attrayantes.

Mais Stephen Reicher, professeur de psychologie sociale à l’Université de St Andrews et membre de Sage, a déclaré qu’il était clair que les mesures du plan B ne suffiraient pas à elles seules à arrêter le nombre croissant de cas et a averti qu’attendre après Noël pour agir est ‘ probablement trop tard ».

Les derniers chiffres de la UK Health Security Agency ont montré qu’il y avait eu 10 059 cas confirmés supplémentaires de la variante Omicron de Covid-19 signalés à travers le Royaume-Uni, portant le total des cas confirmés de la variante dans les quatre pays à 24 968.

Mais le vrai chiffre est susceptible d’être plusieurs fois plus élevé.

Plus de nouvelles



L’avis du groupe scientifique sur la grippe pandémique sur la modélisation, sous-groupe opérationnel (SPI-MO), dans des documents également publiés samedi mais datés du 8 décembre, a déclaré que, dans presque toutes les modélisations, une réduction significative de la transmission « d’une ampleur similaire à celle nationale le verrouillage » de janvier de cette année serait nécessaire « pour maintenir les hospitalisations en dessous de la hauteur des pics précédents ».

Les experts ont averti que le mélange en intérieur est le « plus grand facteur de risque » pour la propagation de la variante, et que les grands rassemblements risquaient de créer « plusieurs événements de propagation ».

Ils ont déclaré que l’accélération du programme de rappel n’aiderait pas en termes d’admissions dans les hôpitaux à ce stade, car beaucoup seraient ceux qui sont infectés maintenant, avant que l’immunité n’ait eu le temps de se développer.

Les libéraux démocrates ont demandé le rappel du Parlement lundi pour débattre des prochaines étapes, le chef du parti, Sir Ed Davey, déclarant: “ Nous ne pouvons pas permettre au Premier ministre de rester assis sur ses mains alors que le NHS et les entreprises sont au bord de l’effondrement. ‘

Des pays à travers l’Europe renforcent également les restrictions, les Pays-Bas ayant annoncé samedi un verrouillage complet.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.



PLUS : ICYMI : Omicron, les fêtes de Westminster et la misère de Boris – les cinq plus grandes histoires de cette semaine, expliquées

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();