De nouvelles restrictions COVID seraient un dernier recours, selon le ministre britannique de la Santé

« Les restrictions à notre liberté doivent être un dernier recours absolu », a écrit Javid dans un article publié samedi dans le journal Daily Mail. « Nous devons nous donner les meilleures chances de vivre aux côtés du virus et d’éviter les mesures strictes à l’avenir. »

De nouvelles restrictions en Angleterre pour ralentir la propagation du COVID-19 ne seront introduites qu’en dernier recours, a déclaré le ministre de la Santé Sajid Javid, soulignant que même si les hospitalisations augmentaient, le nombre de patients en soins intensifs était stable.

La propagation rapide de la variante Omicron à travers le Royaume-Uni a envoyé les infections à des niveaux record, avec près de 190 000 nouveaux cas signalés vendredi.

La Grande-Bretagne n’a pas introduit de nouvelles règles pour l’Angleterre, qui représente plus de 80% de la population britannique.

L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord ont tous imposé des restrictions telles que des limites sur le nombre de personnes autorisées à se rassembler, des fermetures de discothèques et des mesures de distanciation sociale dans les pubs.

Javid avait déclaré le 27 décembre qu’aucune nouvelle restriction ne serait imposée en Angleterre avant la fin de 2021. Son article suggérait qu’aucune n’était imminente en 2022 non plus.

Il a déclaré que même si la poussée d’Omicron signifiait que c’était une période inquiétante, la Grande-Bretagne commençait la nouvelle année dans une position beaucoup plus forte qu’elle ne l’était 12 mois plus tôt, grâce au taux élevé de vaccination contre COVID.

« Le nombre d’unités de soins intensifs est stable et ne suit pas actuellement la trajectoire que nous avons vue à la même époque l’année dernière lors de la vague Alpha », a-t-il écrit.

Il a reconnu qu’en raison du décalage entre les infections et les hospitalisations, une forte augmentation du nombre de personnes nécessitant des soins du National Health Service (NHS) était inévitable.

« Cela est susceptible de tester les limites de la capacité finie du NHS encore plus qu’un hiver typique », a-t-il déclaré, exhortant les citoyens à faire tout leur possible pour se protéger.

