De nouvelles restrictions de voyage Biden pourraient être imminentes pour les vols intérieurs

En ce moment, si je le voulais, je pourrais réserver un vol cet après-midi depuis ma ville natale ici à Memphis et être à Chicago ce soir. L’une des rares concessions que je devrais faire en réponse à la pandémie de COVID-19 en cours, bien sûr, est de porter un masque pendant la durée de ce vol. Cependant, à la lumière de la nouvelle variante inquiétante d’Omicron COVID-19, les nouvelles restrictions de voyage potentielles de l’administration Biden pourraient bientôt compliquer le processus de réservation et de prise de ce vol hypothétique.

Un journaliste a récemment demandé à Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche, si les États-Unis devraient également étendre les règles récemment annoncées pour les voyageurs internationaux aux vols intérieurs. La logique est la suivante : cette semaine, le premier cas d’une personne avec la variante Omicron COVID a été trouvé en Californie. Si nous interdisons les vols en provenance de certains pays d’Afrique du Sud, où cette variante a été découverte, pourquoi permettons-nous une poursuite ouverte et sans entrave des vols depuis la Californie vers n’importe où aux États-Unis ? Depuis que cette même souche COVID qui a précipité les nouvelles règles de vol internationales a maintenant été trouvée dans le Golden State ?

Restrictions de voyage imminentes pour les vols intérieurs ?

Presse de la Maison Blanche sec. Jen Psaki a déclaré que « rien n’était exclu » lorsqu’on lui a posé des questions sur les tests ou les vaccins obligatoires pour les vols intérieurs. https://t.co/Hy2141H8P5 pic.twitter.com/EA6O56M5iN – ABC News Politics (@ABCPolitics) 2 décembre 2021

Comprenez, je ne fais que deviner la logique derrière cette ligne d’enquête. C’est, bien sûr, une comparaison de pommes avec des oranges. Car, contrairement aux étrangers sur les vols interdits depuis l’Afrique du Sud ? Les Californiens ont droit à la liberté de mouvement à l’intérieur des États-Unis puisqu’ils sont, bien entendu, des citoyens américains.

Cela dit, cependant, des restrictions de voyage imminentes de l’administration Biden le long de ces lignes pourraient certainement être en préparation. Lorsque la journaliste a interrogé Psaki cette semaine sur le vaccin COVID ou les exigences de test pour les vols intérieurs – sa réponse ?

« Rien n’est hors de propos. »

Non seulement cela représenterait un énorme frein pour l’industrie du voyage aux États-Unis. Parce que plus vous mettez d’obstacles sur le chemin des gens, moins ils sont susceptibles de voyager. Mais cela représenterait également une aiguille un peu délicate à enfiler pour les responsables de Biden. Voici pourquoi.

Les personnes vaccinées reçoivent Omicron – mais faites-vous vacciner

Le Dr Fauci nous présente les points saillants du plan du président Biden pour lutter contre le COVID-19 cet hiver. Si vous ne l’avez pas déjà fait, il est maintenant temps de vous faire vacciner complètement et de vous faire booster. pic.twitter.com/VPfsjdujY7 – La Maison Blanche (@WhiteHouse) 2 décembre 2021

Le fait qu’il y ait maintenant eu des cas de personnes vaccinées contractant la variante Omicron de COVID-19 survient à un moment où l’administration essaie également de convaincre davantage d’Américains de se faire vacciner. Et de faire le pas supplémentaire, après cela, de se faire vacciner contre le COVID-19.

« À quelle fin? » cependant, est la question sur laquelle l’administration n’a pas vraiment fourni une clarté parfaite. Comme le montrent les nouvelles restrictions de voyage de Biden elles-mêmes. Il y a encore une quantité considérable d’hésitation à vacciner, au cas où quelqu’un aurait vécu sous un rocher au cours de la dernière année. J’ai moi-même reçu deux doses de vaccin, ainsi qu’un rappel ces derniers jours. Mais cela dit, je ne suis pas sûr que l’administration raconte l’histoire la plus forte qu’elle puisse raconter dans le but de briser l’hésitation des gens.

D’après ce que je comprends, l’idée est de convaincre les gens que les couches de protection sont la voie à suivre, pour vaincre cette chose. Les vaccins ne produisent pas de champ de force autour de votre corps. La biologie des gens est une chose compliquée. C’est-à-dire qu’il y a toujours une chance que vous contractiez le virus de toute façon. Et donc le bénéfice de protections complémentaires, comme les masques et la distanciation sociale.

J’ai cependant l’impression que ce message se perd un peu. Et que cela laisse à certains l’impression que les vaccins ne sont pas aussi bons qu’ils le sont. Surtout quand, avec les nouvelles exigences de voyage, nous ajoutons des restrictions aux personnes vaccinées et qui n’ont pas actuellement le COVID-19.

Nous sommes dans une position nettement différente alors que #Omnicron émerge. On ne sait pas s’il s’agit d’une menace américaine, mais si elle se propage, nous avons une immunité plus profonde, des médicaments oraux, des anticorps thérapeutiques très efficaces, des tests rapides généralisés. Séquençage massif ! Nous ne sommes pas au printemps 2020. Nous avons des bases très solides – Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) 2 décembre 2021

Face aux faits

Aussi étrange que cela puisse paraître à certaines personnes de dire cela ? Je ne suis pas sûr que notre forte dépendance aux déclarations d’un expert comme le Dr Fauci soit notre moyen de sortir de cette pandémie. L’ancien écrivain scientifique du New York Times, Don McNeil, a ainsi fait valoir mon point de vue dans un article récent sur son Substack : « Des séries d’études suggèrent que, sous le stress, les faits se retournent contre eux et poussent les gens à creuser plus profondément. »

Nous savons tous que nous avons besoin d’une certaine quantité de sommeil la nuit. Que certains aliments ne sont pas seulement mauvais pour nous, mais qu’ils nous tuent petit à petit, petit à petit. Et que nous avons tous probablement besoin de plus d’exercice.

Combien d’entre nous font réellement toutes ces choses, cependant, au niveau idéal ? Même si nous comprenons que nous devons?

Une présentation froide et clinique des faits n’est pas la clé magique qui ouvre toutes les portes de la résistance. Peu importe la valeur ou la valeur de ce que vous avez à dire à quelqu’un, à quoi cela sert-il si votre auditeur vous écoute parce qu’il ne peut pas vous supporter ?