De nouvelles restrictions en Espagne à cause du coronavirus ?

18/12/2021 à 23h31 CET

Juan Ruiz Sierra

Le gouvernement avait maintenu jusqu’à vendredi que l’approbation de nouvelles restrictions Avant l’avance de la sixième vague et la variante omicron n’était pas nécessaire. Il suffisait, selon les ministres, de prévention, de port de masques et de taux de vaccination élevé. Mais ce samedi le script a changé totalement. À midi, la Moncloa a publié une brève déclaration dans laquelle elle rapportait que Pedro Sánchez convoquera la semaine prochaine une conférence des présidents, l’organe qui réunit le directeur général avec les dirigeants régionaux.

L’objectif de l’appel, qui sera télématique et en principe il aura lieu mercredi, expliqué plus tard par les collaborateurs de Sánchez, ce n’est autre que d’analyser la possibilité de nouvelles mesures pour arrêter le escalade de la contagion, avec l’Espagne souffrant déjà d’une incidence cumulée de plus de 500 cas diagnostiqués pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours, un niveau considéré comme à très haut risque, selon les critères du gouvernement.

« Nous voulons remédier à la situation, partager la analyse entre tous, avec loyauté institutionnelle, et aussi étudier de nouvelles mesures & rdquor;, ont expliqué des sources de la Moncloa. Dans l’environnement du président du gouvernement, ils ont évité d’être très précis sur les initiatives que Sánchez défendra. « Nous ne voulons aucune autonomie pour arriver au rendez-vous avec le sensation que des décisions ont déjà été prises & rdquor;, ont-ils insisté. La capacité d’approuver un Nouveau état d’alarme qui permet le confinement à domicile, une mesure déjà prônée par de nombreux spécialistes, est actuellement hors de question. Aussi ils fermetures de périmètre des territoires. Mais d’autres initiatives sont sur la table, comme la restriction de la vie nocturne, limiter la capacité des intérieurs des bars et restaurants, nouveau couvre-feux ou fixer un nombre maximum de personnes dans les réunions domestiques.

Chiffre d’affaires triplé

le renverser sur la scène de la santé, cela a été très rapide. Les Admission à l’hôpital par covid ils ont presque multiplié par trois au cours des 30 derniers jours, avec 6 667 patients. Grâce aux niveaux élevés de vaccination, les chiffres sont encore inférieurs à ceux des vagues précédentes, mais les experts préviennent qu’il pourrait y avoir un nouveau record d’infections, comme dans d’autres pays européens, en raison de l’entrée du variant omicron, beaucoup plus infectieux, bien que les risques de maladie grave et de décès associés à la mutation restent à déterminer. La situation se produit dans un moment très sensible : aux portes de la Noël, Cette période va, en principe, augmenter encore plus le nombre de positifs, en raison de l’augmentation des interactions sociales. La menace de effondrement de l’hôpital il survole depuis des jours.

Au cours des dernières 48 heures, il y a eu « Un tournant & rdquor ;, a déclaré ce samedi sur Antena 3 la ministre de la Santé, Carolina Darias, qui a évoqué de nouvelles restrictions à ce que décide la Conférence des présidents. Mais de nombreux experts avaient mis en garde contre cette situation bien avant. La tendance à la hausse des infections est enregistrée depuis des semaines, avec une vitesse constante.

Même ainsi, le gouvernement a marché ici main dans la main avec le autonomies. Comme l’Exécutif, les collectivités ils ont résisté jusqu’à présent pour approuver de nouvelles restrictions. Catalogne uniquement a fait un pas dans cette direction, et très léger, en récupérant des quarantaines pour tous les contacts proches d’un positif, qu’ils soient ou non vaccinés. Depuis plusieurs jours, selon des sources sanitaires, les services de santé de plusieurs territoires tentent de sensibiliser sans succès à leurs présidents régionaux de la nécessité de prendre des mesures sévères pour arrêter la sixième vague. L’appel de Sánchez, qui a pris la décision à l’issue du Conseil européen de jeudi à Bruxelles, où il a échangé des impressions sur la pandémie avec les dirigeants d’autres pays qui ont déjà pris des mesures, ouvre un nouveau paysage. Le discours selon lequel les masques et les vaccins étaient des instruments suffisants a été abandonné.

La date choisie

Isabelle Rodriguez, Le ministre de la Politique territoriale et porte-parole de l’Exécutif, a appelé ce samedi les présidents de région pour les informer de la réunion. L’un d’eux, l’Asturien Adrian Barbón, il est hospitalisé, ressentant de première main l’expansion de la variante omicron. Le gouvernement veut la conférence, qui dans un symptôme de la relative tranquillité sanitaire de ces derniers mois ne s’est pas réuni depuis le 30 juillet, Il a lieu le mercredi de la semaine prochaine. La date n’est pas encore close, mais à Moncloa ils considèrent qu’« il n’est pas conseillé d’aller au-delà de ce jour-là », compte tenu de l’évolution de la pandémie.

A défaut de connaître les détails et l’ordre du jour du rendez-vous de la semaine prochaine, des sources proches du « président » de la Generalitat, le Père Aragonès, fait remarquer à Efe que la réunion devrait servir à « Décidez en commun & rdquor; les mesures à prendre. Même le président de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, Il a changé son ton habituel, bien qu’il ait clairement indiqué qu’il rejetait l’adoption de restrictions. « Il y a des semaines de beaucoup de contagion pour la nouvelle variante de covid, mais celle-ci n’est pas comme les précédentes -écrivait-il sur Twitter-. C’est pourquoi nous considérons qu’il faut poursuivre la mêmes politiques. Prudence et vaccination de masse, sans fermetures ni plus d’interdictions & rdquor ;.

Il y a des semaines à venir beaucoup de contagion de la nouvelle variante de Covid mais ce n’est pas comme les précédents. C’est pourquoi nous pensons que nous devons continuer avec les mêmes politiques. Attention, vaccination massive et sans fermetures ni plus d’interdictions. pic.twitter.com/FfEBFox5U2 – Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 18 décembre 2021