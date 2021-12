De nouvelles restrictions sur la banque du secteur de l’électricité pour affecter les perspectives d’énergie renouvelable du pays: rapport

« De nouvelles restrictions sur le stockage de l’énergie vont inhiber la croissance du marché solaire sur les toits et à accès libre, et potentiellement ralentir les progrès vers l’objectif national de l’Inde de 450 gigawatts (GW) de capacité renouvelable installée d’ici 2030, selon une nouvelle note d’information de la Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) et JMK Research », selon un communiqué. La banque permet aux producteurs d’énergie renouvelable de déposer l’excédent d’électricité dans le réseau et de la retirer plus tard en cas de besoin, un peu comme mettre de l’argent sur un compte d’épargne dans une banque .

« De nouvelles restrictions sur le stockage de l’énergie vont inhiber la croissance du marché solaire sur les toits et à accès libre, et potentiellement ralentir les progrès vers l’objectif national de l’Inde de 450 gigawatts (GW) de capacité renouvelable installée d’ici 2030, selon une nouvelle note d’information de la Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) et JMK Research », selon un communiqué. La banque permet aux producteurs d’énergie renouvelable de déposer l’excédent d’électricité dans le réseau et de la retirer plus tard en cas de besoin, un peu comme mettre de l’argent sur un compte d’épargne dans une banque .

« Les projets solaires et éoliens sont susceptibles de produire un excès d’énergie pendant les pics d’été ou les saisons venteuses », a déclaré le co-auteur du rapport, Jyoti Gulia, fondateur de JMK Research, dans le communiqué. Gulia a ajouté que sans facilité bancaire ou avec des opérations bancaires limitées au mois plutôt que des périodes annuelles au cours desquelles la production excédentaire est perdue. Les auteurs analysent les dispositions bancaires dans les principaux États, notant que certains États, par exemple le Gujarat et le Maharashtra, sont passés d’une banque annuelle à une banque mensuelle.

Et, ces dispositions bancaires sont susceptibles d’être limitées davantage à l’heure de la journée ou à toute la journée dans la plupart des États. Dans certains États tels que l’Andhra Pradesh et le Tamil Nadu, les facilités bancaires ont été complètement supprimées, a-t-il déclaré. l’excès d’énergie, le modèle commercial des projets d’énergie renouvelable à accès ouvert, qui vendent de l’électricité directement aux consommateurs commerciaux et industriels (C&I), deviendra non viable, a déclaré Gulia dans le communiqué. une étape précoce dans la trajectoire de croissance des énergies renouvelables de l’Inde. La part d’énergie renouvelable du segment C&I (commercial et industriel) représente moins d’un pour cent du portefeuille global de production d’électricité dans la plupart des États clés riches en énergies renouvelables », a ajouté Gulia.

Les restrictions bancaires font suite à l’introduction de limites de facturation nette et au retrait des dérogations pour les projets d’énergie renouvelable à accès libre, a-t-il déclaré. Le co-auteur Vibhuti Garg, économiste de l’énergie (chef de file en Inde) à l’IEEFA, a expliqué que les sociétés de distribution d’électricité (discoms) sont préoccupés par l’impact sur leurs revenus des consommateurs C&I très rémunérateurs passant de l’approvisionnement en énergie conventionnelle à l’approvisionnement alternatif via le modèle solaire sur le toit et à accès ouvert.

« Bien qu’imposer des restrictions bancaires n’aidera pas beaucoup les finances des discoms, cela pourrait avoir un impact significatif sur le déploiement des énergies renouvelables en Inde qui doit maintenant s’accélérer considérablement pour atteindre l’objectif de 450 GW (gigawatts) d’ici 2030″, a-t-elle déclaré. mentionné.

Les auteurs ont suggéré de se procurer l’énergie stockée par les discoms eux-mêmes. Au lieu de rendre l’électricité au consommateur/développeur final, les discoms peuvent simplement payer le quantum d’énergie stockée après chaque mois à leur coût d’achat le plus bas, ont-ils suggéré.

À propos de rendre les services bancaires attrayants pour les discoms, ils ont suggéré que les régulateurs pourraient permettre à l’énergie mise en banque de contribuer à l’obligation d’achat renouvelable (RPO) des discoms. -les objectifs d’accès ont été atteints.

À propos de l’uniformisation des réglementations entre les États, ils ont déclaré que les développeurs de projets étaient confrontés à la confusion et à l’incertitude, car les dispositions bancaires et les frais bancaires varient d’un État à l’autre.

