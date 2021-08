De nouvelles révélations montrent que les propriétaires de Nintendo Switch ont beaucoup à attendre en 2022

Bonjour bonjour et bienvenue dans un autre résumé des dernières nouvelles Nintendo de la semaine. Bien que ces quelques jours semblaient plutôt calmes, beaucoup de choses se sont passées dans le monde de Nintendo. Nous avons entendu parler de certains jeux Switch à venir, vu la sortie très attendue de l’ombre indépendante sur l’eShop, et avons également constaté que quelqu’un chez Nintendo a un sens de l’humour savant en ce qui concerne Kirby. Plongeons-y.

Un doubleur révèle accidentellement Xenoblade Chronicles 3

Qui aurait deviné que Jenna Coleman, ancienne élève de Doctor Who, qui jouait le rôle de Clara Oswald face au onzième docteur de Matt Smith et au douzième docteur de Peter Capaldi, serait la source d’une révélation de Xenoblade Chronicles 3? Il s’avère qu’elle a exprimé Melia, l’un des personnages du premier jeu, et pourrait apparaître dans le troisième, donc ce n’est pas seulement hors du champ gauche.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Alors, où avons-nous appris cela? Lundi, Imran Khan de Fanbyte a rendu compte d’une vidéo Youtube vieille de deux mois dans laquelle Coleman était interviewé par une chaîne de jeux vidéo appelée Din’s Meteorite. Vers la fin de l’interview, Coleman a déclaré: “Mon Dieu, à quand remonte le premier match? Il y a dix ans? C’était il y a longtemps, je l’ai fait avant les jours de Doctor Who et quand ils ont fait le deuxième, ils m’ont demandé de Et je pense qu’ils vont en faire un autre. De notoriété publique ? Je ne sais pas. Ouais, je pense qu’ils vont en faire un autre. Je ne sais pas si j’ai le droit de dire ça.

Source : Nintendo

Étant donné que Din’s Meteorite est une chaîne plus petite, il a fallu un certain temps pour que la nouvelle se répande et a finalement explosé le week-end dernier. Les sources de Fanbyte ont déterminé que Monolith Soft, les développeurs derrière les jeux Xenoblade Chronicles travaillaient en fait sur la troisième entrée de la série et avaient prévu de la sortir à l’hiver 2021. Cependant, en raison de la pandémie, il est très probable que le jeu ne le fera pas. sortie jusqu’à l’année prochaine au moins.

Darksiders 3 pirate son chemin vers Switch

Source : THQ Nordique

Cette semaine, nous avons appris que l’action-aventure hack and slash de THQ Nordic arrivera non seulement sur Nintendo Switch le 30 septembre, mais qu’elle recevra également une sortie physique. Il comprendra les deux DLC qui sont sortis jusqu’à présent et se vendront 40 $. Il s’agit peut-être d’un lancement plus petit qui ne sera pas aussi facile à trouver que certains autres jeux physiques. Si vous êtes un collectionneur de copies physiques, vous devrez garder un œil sur lui et l’arracher quand vous le pourrez.

Boyfriend Dungeon et Axiom Verge 2 shadow drop sur eShop

Source : Nintendo (capture d’écran)

Mercredi matin, nous avons eu le merveilleux plaisir de vivre la dernière Indie World Showcase. Au total, 19 titres ont été diffusés, certains des moments forts étant les tant attendus Boyfriend Dungeon et Axiom Verge 2, tous deux sortis sur Switch le même matin. Cette arrivée soudaine sur l’eShop est assez surprenante car il n’y a pas eu vraiment de cérémonie à la sortie. Qui sait pourquoi les choses sont faites comme elles sont, mais au moins nous n’avons pas à attendre plus longtemps pour ces jeux doux.

Beaucoup de ces titres Indie Direct arriveront sur Switch l’année prochaine, s’ajoutant à la gamme existante de jeux Switch très attendus comme Pokémon Legends: Arceus sorti en janvier et The Legend of Zelda: Breath of the Wild suite visant une sortie 2022 (bien que nous devrons voir si l’équipe de Zelda peut s’en tenir à cet objectif). Une chose est sûre, si rien n’est retardé, 2022 sera une année formidable pour les propriétaires de Nintendo Switch.

Kirby est Kafka

Source : iPlus

Jeudi matin, certains fans aux yeux d’aigle ont remarqué qu’une page Kirby sur le site officiel de Nintendo avait été mise en ligne avec beaucoup de texte et d’images réservés. La page Kirby a ensuite été mise à jour environ une heure plus tard. Ce qui mérite d’être mentionné, c’est qu’en plus du tarif Lorem Ipsum standard que les concepteurs utilisent comme texte d’espace réservé, la page comportait également les premières phrases de l’œuvre la plus reconnaissable de Franz Kafka, La Métamorphose, l’histoire d’un homme qui se réveille un matin pour découvrir qu’il a été transformé en un insecte géant.

Cela semble être une petite blague intelligente que Nintendo a pour son héros rose, vu que Kirby est un personnage qui peut inhaler des ennemis et se transformer en eux. Alors qui sait, peut-être que le travail de Kafka est toujours utilisé comme texte d’espace réservé Kirby, ou peut-être que c’était juste un petit événement aléatoire par quelqu’un avec un bon sens de l’humour. En tout cas, j’approuve.

Nouvelles de Pokémon Switch entrantes

Source : La société Pokémon

Vendredi matin, The Pokémon Company a annoncé qu’un Pokémon Presents spécial aurait lieu le mercredi 18 août à 6 h 00 PT/9 h 00 HE. Apparemment, la présentation sera centrée sur les prochains jeux Switch, Pokémon: Brilliant Diamond et Shining Pearl, qui sortira en novembre ainsi que Pokémon Legends: Arceus, dont la sortie est prévue fin janvier.

Brilliant Diamond et Shining Pearl sont des remakes d’anciens jeux Pokémon sortis à l’origine sur Nintendo DS en 2006. Il y a eu une certaine controverse sur le nouveau design chibi de haut en bas car il ressemble à une version 3D des jeux originaux, plutôt qu’à un style avec plus de détails. Personnellement, j’aime le look car je pense qu’il rend hommage aux titres originaux, tout comme The Legend of Zelda: Link’s Awakening on Switch rend hommage au jeu Zelda original.

Source : The Pokémon Company Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante.

Mais en ce qui concerne la présentation, je suis beaucoup plus intéressé à entendre parler de Legends: Arceus. D’après les détails limités que nous avons appris jusqu’à présent, il semble que cette aventure s’éloigne du moule de base du RPG Pokémon en se déroulant dans l’ancien Sinnoh et en tournant autour des joueurs créant le tout premier Pokédex. Personnellement, je voulais un jeu Pokémon plus ouvert depuis l’ère Gamecube, et je meurs d’envie de savoir si ce nouveau jeu va enfin résoudre cette démangeaison.

Étant donné que cela fait déjà quelques années que Pokémon Sword and Shield est sorti sur Switch, nous entendrons peut-être enfin parler des prochains jeux Pokémon de base. Sans aucun doute, Game Freak travaille déjà sur Gen 9, c’est juste une question de quand ils sont prêts à nous le présenter.

Eh bien, cela conclut le récapitulatif Nintendo de cette semaine. Je suis sûr que j’aurai beaucoup de choses à dire la semaine prochaine après les Pokémon Presents. À tout le moins, cette semaine m’a aidé à être plus excité pour 2022, car cela s’annonce déjà comme une année formidable pour les propriétaires de Nintendo Switch. Quel prochain jeu attendez-vous le plus ? Parlez-nous-en dans les commentaires ci-dessous.

Jusqu’à la prochaine fois.

– Rebecca Spear