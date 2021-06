De nouvelles révélations par e-mail prouvent que le Dr Fauci glissant a menti à propos de son mensonge sur des masques .

par William Sullivan, penseur américain :

Le 8 mars 2020, le Dr Fauci a déclaré aux Américains via 60 minutes qu’il n’y avait aucune raison de se promener avec un masque. En fait, les masques sont probablement même contre-productifs, a-t-il déclaré, car les gens ne les portent pas correctement, se touchent constamment le visage lorsqu’ils les portent, et le masque peut donner un faux sentiment de sécurité aux porteurs qui peut diminuer d’autres précautions pratiques pour éviter l’exposition , comme le lavage des mains ou la distanciation physique.

Des mois plus tard, il nous a dit qu’il savait que les masques sauveraient en fait d’innombrables vies, mais il nous mentait en mars sur l’efficacité des masques parce qu’il voulait protéger les chaînes d’approvisionnement en masques médicaux pour le personnel hospitalier. Et il n’avait « aucun regret » d’avoir raconté ce mensonge, a-t-il dit à Lawrence O’Donnell, car c’était « correct dans le contexte du moment où » il a fait la recommandation. En outre, a-t-il déclaré, “il est vite devenu évident que les masques faits maison étaient aussi bons que les masques que vous achèteriez dans les magasins de fournitures chirurgicales”.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

J’ai raté cette citation l’année dernière en suivant cela, mais c’est peut-être parce que les médias ont négligé de vérifier les faits du bon docteur sur cette chose extrêmement stupide et non scientifique qu’il a dite. Je n’ai aucun doute qu’il y a beaucoup, beaucoup de scientifiques et de médecins qui diraient publiquement qu’un chiffon semi-propre que vous laissez traîner chez vous ou dans votre boîte à gants et que vous portez sans serrer autour de votre visage n’est certainement pas « aussi bon » à prévenir ou à ralentir la propagation virale respiratoire en tant que masque acheté dans un magasin de fournitures chirurgicales.

À moins que vous ne parliez, bien sûr, du grand nombre de médecins et de scientifiques qui maintiennent toujours le consensus scientifique d’avant avril 2020 selon lequel tout masque pratique à utiliser dans la vie de tous les jours n’aidera pas beaucoup à ralentir le virus respiratoire. se propager de toute façon, ils seraient donc tout aussi inutiles à cette fin. Mais beaucoup de gens n’ont pas de nouvelles de ces médecins ou de ces études non plus, parce que Fauci, le CDC, l’OMS (qui ont tous déconseillé le masquage du grand public au début de 2020), ainsi que certains geeks de la technologie avides de pouvoir et bien-pensants dans la Silicon Valley, qui conservent en grande partie les informations que nous absorbons sur les réseaux sociaux, trouvent désormais collectivement que les conclusions de ces médecins et scientifiques constituent un danger pour la santé publique.

Indépendamment, même si l’affirmation ultérieure de Fauci était vraie, comme je l’ai soutenu l’été dernier, Fauci a toujours menti au peuple américain, et cela devrait être une violation inacceptable de la confiance du public envers un responsable fédéral de la santé. Mais beaucoup de gens à gauche, y compris certains de mes amis progressistes, ont encore soutenu la position obscène des médias selon laquelle il s’agissait en quelque sorte d’un “noble mensonge” destiné à protéger les travailleurs hospitaliers, comme John Miltimore de la Foundation for Economic Education décrit comment la prétendue tromperie est devenue culturellement acceptable.

Eh bien, de nouvelles révélations par courrier électronique prouvent que lorsqu’il a dit aux Américains que les masques ne fonctionnaient pas, il ne croyait vraiment pas que les masques fonctionnaient. Il recommandait dans des courriels privés exactement ce qu’il avait dit aux Américains dans l’interview de 60 minutes où il prétend avoir menti à tout le monde. Ce n’est que fin mars que les e-mails privés semblent suggérer que Fauci était “devenu plus réceptif à l’idée de se masquer”.

Bref, il mentait lorsqu’il prétendait qu’il nous avait menti auparavant.

Il est ahurissant que le responsable de la santé le plus éminent du pays crée et diffuse un mensonge audacieux sur le fait qu’il a conspiré avec l’intelligentsia de la santé publique pour tromper tout le pays, estimant que c’est une meilleure option que de simplement avouer qu’il a réagi à une position évolutive sur la question au fil du temps et compte tenu de nouvelles informations.

Mais c’est ce qui s’est passé, et cela a fonctionné. Ce qui est peut-être encore plus ahurissant, c’est que la moitié du pays semble avoir été totalement d’accord avec le fait qu’il nous ait menti sous les auspices de la protection du personnel médical. Si les masques fonctionnaient vraiment comme les talismans magiques que Fauci et les fanatiques masquants ont prétendu plus tard, il n’y aurait aucun moyen de savoir exactement combien de grands-mères et grands-pères sont morts en mars parce que Fauci, soi-disant l’homme le plus digne de confiance en Amérique au début jours de la pandémie en ce qui concerne les nouvelles sur les risques et la prévention du nouveau virus, leur a dit de ne pas porter de masques, et il a même harcelé les Américains qui pensaient que les masques seraient efficaces pour ralentir la propagation du virus.

Ce n’était jamais une histoire bonne ou convaincante, mais les imaginations progressistes en ont fait une histoire acceptable. Très probablement, c’est parce que c’était ce qu’ils voulaient entendre sur les masques, et leur acceptation aveugle du raisonnement peu convaincant de Fauci pour son revirement sur le sujet n’était guère plus qu’une forme rudimentaire de biais de confirmation.

Ces e-mails font voler en éclats les bases fragiles du fantasme de ces progressistes. Les progressistes ont peut-être accepté que Fauci, l’omniscient, nous ait menti pour notre propre bien. Mais le fait que le mensonge qu’ils ont accepté était, en fait, un mensonge qui a été créé pour manipuler le troupeau progressiste dans une acceptation aveugle de sa volonté subjective devrait être une pilule amère à avaler pour les fidèles de gauche qui se considèrent comme de tels libres penseurs, et on pourrait penser que cela suffirait à mettre fin à la canonisation publique dont ce charlatan menteur a joui l’année dernière.

Lire la suite @ AmericanThinker.com