De nouvelles solutions de travail dans la nouvelle normalité

Les employés qui retournent au travail voudront des espaces « de confiance », où l’effort de l’organisation pour assurer l’hygiène et le bien-être est le plus visible.

Alors que le gouvernement, les décideurs politiques, les entreprises et les travailleurs collaborent pour trouver la réponse la meilleure et la plus durable à la crise de Covid-19, une réimagination du lieu de travail dans cette nouvelle normalité est en cours. L’avenir du travail, si nous pouvons l’appeler, est maintenant pleinement en marche.

Bien entendu, la clé pour les employeurs et les employés sera la santé, le bien-être et la sécurité. Les entreprises doivent fournir des solutions de lieu de travail qui répondent à ces besoins et prennent soin de l’environnement hygiénique, favorisent la collaboration et l’engagement, aident à améliorer la productivité – même dans un modèle de lieu de travail hybride et dans des situations de consolidation de l’immobilier où les besoins des employés et des employeurs sont différents. Les solutions doivent être attrayantes pour les deux parties et créer une situation gagnant-gagnant pour les employés et les employeurs tout en répondant au besoin de flexibilité.

Il ne fait plus aucun doute que les entreprises et les employeurs devront créer et maintenir un lieu de travail hyper-productif pour stimuler un sens accru du but, de la propriété, de la collaboration et de l’innovation pour rester en tête en ces temps exceptionnellement difficiles.

Les employés qui retournent au travail voudront des espaces « de confiance », où l’effort de l’organisation pour assurer l’hygiène et le bien-être est le plus visible. Nous devons reconnaître que nous avons une nouvelle génération de travailleurs qui a toujours attendu plus de leur employeur depuis l’époque pré-pandémique et adapter en conséquence nos stratégies pour les garder engagés et productifs.

Il est temps que nous accordions une attention sérieuse à l’idée d’expériences en milieu de travail. L’engagement des employés est un facteur clé pour que les organisations renforcent leur marque d’entreprise, selon une étude de Global Alliance. Ce sont les facteurs les plus cruciaux pour que les entreprises puissent attirer et retenir les talents.

En tant que l’une des principales organisations mondiales de solutions pour le lieu de travail, nous avons toujours accordé une grande attention à repenser les espaces physiques pour une nouvelle ère, une philosophie qui part du principe que les entreprises prospères doivent avoir une stratégie de lieu de travail qui met l’accent sur l’intégration de l’occupation des bureaux, le comportement des employés , et une conception et une planification approfondies avec les meilleures technologies de mobilité et de connectivité.

Dans un contexte indien, nous sommes encouragés par le travail accompli par le gouvernement indien, en particulier en mettant l’accent sur les technologies numériques pour donner le ton à un lieu de travail numérique du futur. Je pense que cela correspond bien aux six « Directives de déverrouillage » publiées jusqu’à présent par le gouvernement, où l’accent mis sur la technologie est indéniable.

Dans le cadre de Unlock 5 en septembre de l’année dernière, le gouvernement indien a publié des « Directives sur les lieux de travail sûrs pour l’industrie et les établissements » pour lutter contre le Covid-19 et garantir des mesures de sécurité sur le lieu de travail. Il a démontré à quel point le gouvernement était sérieux de travailler avec les employeurs et les travailleurs pour identifier les niveaux de risque de Covid-19 sur les lieux de travail individuels, les locaux commerciaux et pour déterminer les mesures de contrôle appropriées. Le retour des employés dans les bureaux avec la promesse de lieux de travail sûrs aura potentiellement un effet multiplicateur sur l’économie, car les effets d’entraînement génèrent un impact positif sur les entreprises qui interagissent avec les employés sur le chemin de leur lieu de travail et sur le lieu de travail.

Il n’est donc pas surprenant que les nouvelles technologies numériques, les données en temps réel, les analyses et les informations soient de plus en plus utilisées pour prendre des décisions éclairées sur le lieu de travail, en particulier dans la gestion de l’espace de travail, le nettoyage basé sur les tâches / occupations, le suivi des actifs, la maintenance préventive, contrôles qualité, gestion des visiteurs.

Il y a également une clameur croissante pour mettre en œuvre des perturbateurs numériques tels que des solutions basées sur l’Internet des objets (IoT) et d’autres solutions intelligentes pour répondre aux besoins dynamiques de diverses organisations, non seulement pour la période de Covid, mais de manière encourageante maintenant aussi au-delà de l’accent mis sur ‘ L’hygiène’ sera permanente.

Il y aura également une expansion rapide de la demande de solutions spécifiques telles que la purification de la qualité de l’air intérieur et la purification des surfaces à l’aide d’un revêtement germicide de longue durée (~ 60 jours) (technologie Germagic ™ Thyme), le nettoyage UV et la technologie ATP qui peuvent mesurer scientifiquement le résultat du nettoyage, autant d’éléments clés pour développer un avenir résilient et un environnement sans risque.

Alors que tout cela se déroulera dans les mois et les années à venir, il sera important que les entreprises, les employeurs, les travailleurs, les industries, les partenaires de la société civile et les gouvernements se réunissent pour mettre en place des partenariats stratégiques de confiance, complétés par les bonnes technologies et solutions, qui Je pense que cela nous permettra de nous adapter à la nature dynamique de la Nouvelle Normale.

Enfin, un mot sur la distanciation sociale, l’une des premières réponses clés de santé publique à la pandémie de coronavirus pour inhiber la propagation de la maladie COVID-19 causée par le virus. Nous pensons que cela deviendra peut-être le facteur le plus important pour stimuler l’adoption de modèles de travail flexibles et d’autres modèles de lieu de travail hybrides alors que le monde continue d’explorer les solutions de sécurité et de bien-être de la main-d’œuvre les plus optimales en matière d’atténuation des risques.

(Par Aksh Rohatgi, PDG et directeur national, ISS Facility Services India)

