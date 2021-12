De nouvelles spécifications du supposé realme GT 2 Pro apparaissent et une charge rapide ne serait pas si rapide | La technologie

Les dernières rumeurs ont révélé un certain nombre de spécifications clés pour le nouveau realme GT 2 Pro, bien que la charge rapide puisse être décevante pour beaucoup.

Les fuites des nouveaux appareils de 2022 ne font que commencer. Et, est-ce que ces dernières semaines sont généralement peuplées de rumeurs sur les appareils qui nous attendent tout au long de l’année prochaine. En fait, c’est ce qui se passe habituellement à ce moment-là.

Il y a quelques jours à peine, nous connaissions plusieurs nouvelles concernant ce domaine, la première était que les nouveaux terminaux Samsung auraient un design assez différent en termes de module de caméra. Et, est-ce que la famille Galaxy S22 arriverait avec trois membres et avec des caméras logées différemment.

Cette différence de conception serait bien plus perceptible dans le supposé Samsung Galaxy S22 Note, toutes les fuites suggèrent que le modèle Ultra disparaîtrait au profit d’un terminal portant le patronyme du téléphone Samsung compatible avec le S-Pen. Dans les images supposées réelles, vous pouvez le voir de la meilleure façon possible.

C’est maintenant au tour d’un appareil realme, en particulier le futur realme GT 2 Pro. Ce terminal arriverait avec un design très similaire au Google Nexus 6P. L’élément qui les rendrait similaires serait le module caméra en position horizontale et rappelant un viseur.

Les dernières rumeurs parlent des spécifications de l’appareil et, étant un terminal haut de gamme réel, il devrait avoir des fonctionnalités de haut niveau. Ce que l’on croyait avoir était une vitesse de charge de 125 W, mais la réalité a été différente et tout indique qu’elle resterait à 65 W.

Le processeur chargé de donner vie à cet appareil serait le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM, un écran de 6,8 pouces avec une résolution WQHD et un panneau de type OLED. Dans la section de l’appareil photo, le principal et le secondaire seraient de 50 mégapixels, tandis que le troisième objectif resterait à 8 mégapixels.

L’appareil photo destiné aux selfies serait de 32 mégapixels et, enfin, la batterie devrait avoir une capacité de 5 000 mAh. Ce sont les spécifications qui ont été divulguées aujourd’hui, nous devrons attendre le lancement officiel par realme pour connaître toutes les données.