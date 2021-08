De nouvelles vidéos Pokemon Snap montrent les niveaux de DLC gratuits et Pokemon

Le nouveau Pokemon Snap reçoit une mise à jour de contenu gratuite le 3 août. La mise à jour introduit trois nouveaux domaines à explorer ainsi que 20 Pokémon supplémentaires à photographier, et The Pokemon Company nous a maintenant donné un autre aperçu des nouveaux domaines avant leur arrivée. .

La société a partagé de brèves vidéos de chacun des trois nouveaux domaines sur Twitter. La première zone, Mightywide River, vous emmène dans une rivière de la jungle, où l’on peut voir des Pokémon nouvellement ajoutés comme Swampert et Feraligatr nager dans l’eau autour de vous.

La deuxième zone, Barren Badlands, est un désert aride ponctué de marécages venimeux et de grandes parois de canyon. La région abrite une poignée de nouveaux Pokémon, dont Tepig, Swalot, Rockruff et Onix.

La dernière nouvelle zone s’appelle Secret Side Path, et c’est une nouvelle variante du niveau du parc naturel. Cette fois, votre Neo-One se réduit à une taille microscopique, vous permettant de voir la zone et les Pokémon qui l’habitent du point de vue d’un insecte. Vous pouvez regarder un extrait de la zone ci-dessous.

Comme les autres niveaux du jeu, les trois zones susmentionnées comporteront des versions jour et nuit. La mise à jour gratuite de New Pokemon Snap devrait être mise en ligne à 18 h 00 PT / 21 h 00 HE le 3 août, selon le site officiel de Pokemon.

Nouveau Pokemon Snap lancé sur Nintendo Switch en avril. Nous avons donné au spin-off de la photographie un 8/10 dans notre critique New Pokemon Snap, avec la critique Jenae Sitzes écrivant, “20 ans plus tard, prendre des photos de Pokemon dans la nature reste aussi amusant et exaltant qu’il l’a toujours été, et bien que cela ait été longtemps à venir, New Pokemon Snap valait la peine d’attendre.”

