De nouvelles voix féminines à rencontrer à Nariño

Ces dernières années, nous avons été témoins de la présence croissante de voix féminines du sud de la Colombie, comment elles ont conquis les scènes locales, nationales et internationales, avec des productions qui dérangent, motivent ou adoucissent le langage de la musique.

Pour l’échantillon, quelques exemples :

Carolina Ponce et Adriana Benavides, chanteurs de l’emblématique Bambabanda, avec leurs voix, ils ont été les ambassadeurs de Pasto dans le monde dans des pays tels que France, Italie, Croatie et Belgique, entre autres. Briela Ojeda, artiste de la Concert Radionique 2021 et qui, en plus, a fait ses débuts sur les écrans de la Times Square à New York depuis quelques semaines.

Gabriela Ponce, clarinettiste, chanteur et auteur-compositeur, voix principale et parolier des groupes Verbalía et Buha 2030, qui a recherché un développement de la performance du point de vue poétique. Oui Juliana Chamorro, voix principale de Les trois pierres, qui, avec son groupe, a foulé les terres d’Antioquia au Festival d’Altavoz en 2019.

Des femmes volcaniques, puissantes et imparables, qui ont élevé la voix pour s’exprimer, pour élever leur accent et les manières de concevoir le monde très particulier qui existent sur ce territoire. Tout cela grâce à sa créativité, son élan, ses capacités et sa force vocale.

Au cours du dernier mois, le Fête de Vénus et le Galères Roche dans leurs versions 2021, ils nous ont ouvert une fenêtre sur ces voix féminines auxquelles nous devons prêter plus d’attention. A travers un spectacle spécial, unique dans l’histoire de la Galères, les femmes artistes de la scène alternative étaient les protagonistes, avec leurs genres musicaux, leurs expressions et leurs émotions à voix haute.

Nous souhaitons également vous présenter certaines de ces voix qui, avec les artistes mentionnés, font partie d’une nouvelle génération de auteurs-compositeurs-interprètes et projets avec des voix féminines qui positionnent le département de Nariño dans différents contextes.

La jeunesse de Tumaco met en avant des messages forts dans leurs paroles, c’est ce qu’Analú lui a fait ressentir. Dès l’âge de 10 ans il s’intéresse à la guitare et suit, il compose sa première chanson. Elle a toujours été curieuse de l’univers musical, c’est pourquoi elle a interprété des genres tels que la pop, les rythmes urbains et les musiques traditionnelles du Pacifique. Avec une carrière naissante dans la musique, cet auteur-compositeur-interprète empirique fusionne le rythme urbain basé sur le son de la marimba de chonta.

« Por la plata » est la première chanson publiée sur son compte YouTube suivi de « Give me more », son plus récent single. Cette première production a été réalisée avec le soutien et la participation des musiciens de Plu con Pla et Bejuco. Dans ce document, Analú raconte une anecdote vécue qui impliquait une forte explosion, pour sa première strophe, cela commence comme ceci: « En ces jours où cela semble être des mensonges, je suis sorti au magasin et à cette époque une bombe est lancée », un reflet de la réalité.

La Mari, en tant que proposition musicale, est née à Pasto vers 2019, bien qu’elle soit née il y a des années avec les compositions de Mariana Mesías, la voix principale et fondatrice du projet. Depuis, son parcours est expérimental, mais toujours alternatif. Ils ont commencé leur parcours en participant au Festival des auteurs-compositeurs-interprètes organisé par la Fundación Rey Lagarto de Pasto.

Au cours de l’année suivante, et en pleine pandémie, ils continuent de travailler malgré les distances et produisent « Big Eyes », leur premier single. Au cours de la même année, ils ont été lauréats du New Bands Festival 2020 dans la catégorie du meilleur groupe émergent à Nariño.

Ils ont fait leurs débuts en 2021 au Rock Carnaval et tout au long de l’année dans des festivals plus locaux. Au cours des derniers mois, ils ont sorti A Donde Vaya, leur deuxième single, une chanson profonde et nostalgique pleine de force dans sa composition.

Depuis 2020, Andrea Miranda, entreprend un projet musical en tant que soliste appelé Ming int. Après avoir collaboré avec divers groupes de Pasto en tant que parolier, compositrice, chanteuse et musicienne, elle décide de se lancer dans une expérimentation vocale et musicale influencée par des genres tels que le trip-hop, le rock et l’électronique.

Sa musique se déploie avec des rythmes, des arpèges et des riffs de guitare qui dirigent l’auditeur vers une atmosphère introspective qui évoque l’univers symbolique de ses paroles. À partir de « LA PUPERA », son album a fait ses débuts toujours en production, il s’ensuit « ESPRIT » son premier single sorti en septembre de cette année.

La voix la plus jeune sur le radar est à Tumaco. À tout juste 17 ans, Verito Asprilla a réussi à enflammer la fièvre de la véromanie, après la sortie de Calentura, un single paru fin 2020, qui cumule plus de 185 000 vues sur YouTube.

Il y a quelques mois, Verito a commencé son chemin dans le genre urbain, surmontant les peurs qui, dès son plus jeune âge, l’empêchaient de partager les paroles de sa paternité. Maintenant, il décide de prendre ces insécurités en sa faveur comme moteur de nouvelles productions, parmi lesquelles Vernomania, un single avec la cadence du rap, accompagné d’un clip vidéo enregistré dans son propre quartier comme lieu principal, démontrant l’authenticité de son style à l’endroit où les chansons sont créées au jour le jour.

Depuis 2017, l’énergie féminine de Flor del Fango Rap nous accompagne avec ses paroles subversives, qui ont cherché à travers la musique, l’art et la culture hip hop à entrer dans la déconstruction des schémas sociaux et culturels imposés aux actions des femmes, qui ont perpétué des imaginaires néfastes. et stéréotypes.

Son objectif a toujours été de revendiquer le rôle des femmes dans la société, en pariant sur des productions avec des informations affirmées sur les droits humains, la violence de genre, l’interruption volontaire de grossesse, l’identité culturelle et l’égalité des genres.

La force de leurs voix est arrivée en 2020 au Festival Altavoz de Medellín, laissant la pause aux femmes de Nariño. Le rap de Flor del Fango est synonyme de résistance, d’empowerment et de dénonciation. C’est ainsi qu’ils l’expriment dans le single Digna Rabia, paru en 2021, avec un message imparable dans ses paroles : « Vous n’êtes pas seuls, nous nous battons en troupeau, des violences sexuelles dignes de la rage incarnée. »

Dans ce radar de voix féminines que vous devriez connaître à Nariño, il y a aussi Backsen la de Acero et Selene Psycho. Avec Matamaleza, Mara Ruano, Las Guaguas del Pank et La Gata, dont nous espérons partager bientôt leurs productions musicales.