De Novak Djokovic à Daniil Medvedev

Classer les meilleurs joueurs de tennis masculins au monde est une chose facile depuis si longtemps.

Les trois grands ; Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont dominé le jeu pendant la majeure partie du 21e siècle, remportant à eux deux 60 tournois du Grand Chelem.

.

Djokovic a remporté trois des quatre tournois du Grand Chelem en 2021

Mais les temps changent. Federer est du mauvais côté des 40 et se remet d’une grave blessure au genou, tandis que Nadal a souffert de ses propres problèmes de blessure.

Djokovic est le dernier des trois grands toujours à son meilleur niveau, remportant trois des quatre chelems en 2021 – avec Daniil Medvedev lui refusant un calendrier historique du Grand Chelem à l’US Open.

La saison 2021 se termine avec les finales du circuit ATP dans sa nouvelle maison de Turin, avec Djokovic et Medvedev apparemment sur une trajectoire de collision pour la finale.

Il y a beaucoup de joueurs émergents qui pourraient être des prétendants au Grand Chelem en 2022 et au-delà.

Mais qui sont actuellement les cinq meilleurs joueurs du monde ? talkSPORT.com a demandé à l’ancien n°1 britannique Greg Rusedski de classer les meilleures stars masculines du jeu.

.

Nadal a remporté les ouvertures de Barcelone et d’Italie, mais a également été touché par une blessure

.

Les problèmes de blessures de Federer l’ont empêché d’avoir un impact en 2021 1. Novak Djokovic

Qui d’autre que le 20 fois vainqueur du Grand Chelem ? Djokovic a été dominant pendant la majeure partie de la saison avec seulement quelques accrocs à son palmarès.

Il a perdu aux Jeux olympiques et en finale de l’US Open – à part cela, il a été remarquable et semble prêt à poursuivre sur sa trajectoire l’année prochaine.

Rusedski a déclaré à talkSPORT : « Je pense que Djokovic a brillamment planifié son emploi du temps. Après cette déception à l’US Open, il était très contrarié.

« Il était à un match de faire quelque chose que nous n’avions pas vu depuis 1969 avec Rod Laver.

.

Djokovic terminera à nouveau l’année 2021 en tant que n°1 mondial

« Il a pris deux mois de congé, réfléchi et gagné Paris. Novak est l’homme à battre et je pense qu’il fera le travail.

« Il veut égaler Federer avec les championnats de fin de saison, il en a six et Djokovic en a cinq.

« En Italie, il est bien aimé et parle italien. Il est le meilleur joueur de la planète. Ce qu’il a accompli cette année, nous ne l’avons pas vu depuis longtemps.

«Je pense qu’il veut être le meilleur de tous les temps sans discussion, non seulement chez les hommes mais aussi chez les femmes.

« Je pense que le meilleur en fin de saison est huit avec Steffi Graf. Il veut battre le record féminin de 24 chelems de Margaret Court.

«Il ne veut pas seulement être le meilleur joueur masculin, mais le meilleur joueur de tennis à avoir jamais joué.

« Il ne sera pas heureux tant qu’il n’aura pas obtenu tous les records du livre. »

.

Djokovic a battu Medvedev aux Jeux olympiques comme un champion 2. Daniel Medvedev

Medvedev, qui a remporté son premier Grand Chelem à l’US Open, suit de près Djokovic.

« Ce sont les deux meilleurs joueurs de la planète, cela ne fait aucun doute », a ajouté Rusedski.

« Daniil Medvedev est le premier gars à battre l’un des trois grands, Novak Djokovic en finale du chelem. Ils se sont rencontrés la semaine dernière à Paris.

« Medvedev dit qu’il veut être le numéro un et ne veut pas être le second violon. Il ne peut pas le faire cette année et cherche à le faire en 2022. »

.

Medevedev a remporté son premier Grand Chelem à l’US Open 3. Alexandre Zverev

Zverev a connu une bonne année 2021, remportant la médaille d’or à Tokyo 2020 et il s’est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros et de l’US Open.

Rusedski a déclaré : « Zverev doit être le numéro trois. Il a poussé Medvedev au bord du gouffre. Il a remporté l’or olympique en battant Novak Djokovic.

« Ces trois gars semblent pour le moment s’occuper de tout en 2022. »

.

Zverev a remporté l’or olympique en 2021 4. Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas a été terriblement proche de remporter son premier Grand Chelem cette année.

Il avait deux sets contre Djokovic à Roland-Garros avant que le Serbe ne se batte pour gagner à Paris.

« Ensuite, il y a un petit écart entre eux et les autres », a ajouté Rusedski.

« Tsitsipas a failli remporter un chelem. Il lui restait deux sets à aimer contre Djokovic en finale, vous le placeriez donc quatrième du groupe. »

.

Tsitsipas a connu une solide année 2021 5. Andreï Roublev

Rublev a atteint son classement mondial le plus élevé de cinq cette année, mais ne l’a pas encore prouvé dans les grands tournois.

Le plus loin qu’il ait obtenu en Grand Chelem est le quart de finale.

Rusedski a déclaré: « Un peu un gars de cheval noir, que j’aime et il peut ajouter plus de dimensions à son jeu et améliorer son deuxième service, est Rublev.

« C’est le classement des cinq meilleurs gars que je choisirais. Les classements ne mentent pas. Le tennis fait partie de ces sports brutaux où 52 semaines par an vous devez faire aussi bien, sinon mieux, pour rester où vous êtes.

« Vous gagnez chaque position de classement. »

.

Rublev était le choix extérieur de Rusedski pour une saison solide en 2022

Les finales ATP peuvent être regardées exclusivement sur Amazon Prime Video au Royaume-Uni sans frais supplémentaires pour les membres Prime du 14 novembre au 21 novembre.

Obtenez l’avantage

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.