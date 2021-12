De Paoli, le premier entraîneur conteur du football argentin

22/12/2021 à 17:24 CET

Rodolfo de Paoli Il est également journaliste et reporter pour la chaîne de télévision TyC Sports et raconte les matchs de l’équipe nationale argentine. Il était auparavant footballeur et a dû abandonner brutalement sa carrière en raison d’une blessure. Mais le football l’a vengé : « Le football m’a sauvé », a-t-il avoué en larmes.

Rodolfo de Paoli Il est le rapporteur vedette de l’équipe nationale argentine sur TYC Sports. Mais hier, il a inscrit son nom dans l’histoire du football argentin en tant que premier entraîneur-reporter à réussir la promotion d’une humble équipe telle que Barracas Central, en première division du football argentin. La promotion dans la catégorie la plus élevée du football argentin a été obtenue après avoir battu Quilmes aux tirs au but 5-4 après avoir égalisé 0-0.

Et après la consécration, on le vit exploser en pleurs de soulagement, tandis que le président du club et de l’AFA, Chiqui Tapia il jouissait avec enthousiasme sur la tribune. Le journaliste de l’entraîneur a dû raconter les matchs de l’Argentine à partir de la date de novembre dernier au cours desquels l’équipe nationale s’est qualifiée pour la Coupe du monde du Qatar, tandis que son équipe s’apprêtait à définir la zone B du premier National.

Avant d’être journaliste et coach, De Paoli C’était un footballeur en pleine ascension. Fan et joueur de Chicago, sa carrière a été frustrée par une blessure qui l’a contraint à l’abandon. Interrogé au pied du terrain après la consécration par le signal pour lequel il travaille, il a été ému en racontant sa vie : ¨ Il m’a dit qu’il ne jouait plus au foot, si c’est la seule chose à faire. Je ne savais pas lire. À l’école, il était un âne. Il m’a emmené jusqu’à la récréation. Le football m’a sauvé », a-t-il dit en pleurant.

Barracas Central est une équipe de la ville de Buenos Aires des catégories de promotion. Avec un petit budget, en 2009, il était situé dans la catégorie C, la quatrième division du football argentin. Mais en quelques années, il est monté au Metropolitan B, et en 2019 au National B, la deuxième catégorie de football du pays.

Dans un pays aussi fan de football que l’Argentine, nombreux sont ceux qui ont attribué le succès de Barracas Central à l’influence du président de l’AFA, Chiqui Tapia et sa puissance. En effet, le patron de l’AFA est comparé dans sa manière de gérer le football à l’ancien président Julio Grondona qui a parcouru un chemin similaire en tant que leader jusqu’à ce qu’il devienne président de l’Association argentine de football. Et avec un fort soutien des clubs dans les catégories de promotion, il a réussi à rester au pouvoir pendant 35 ans.

Barracas est interrogé sur le fait que certaines des victoires de l’équipe ont été remportées par des arbitrages controversés. Mais cela n’obscurcit pas l’histoire de Rodolfo qui a dû surmonter la frustration de ne pas réaliser son rêve de footballeur, pour vivre du football en tant que journaliste et entraîneur. Sa passion pour le soccer l’a amené à persévérer pour atteindre son objectif. Et aujourd’hui, il fête le championnat avec son équipe. J’aime le football par dessus tout, être rapporteur. Les gens qui consomment le rapporteur ne savent pas que ma vie c’est le foot et à quel point je suis heureux¨.

Consulté pour son influence dans la conquête de ses joueurs, à partir de Paoli Il a soustrait des mérites pour louer les efforts de ses footballeurs : ¨ C’est uniquement pour les joueurs, je viens de les accompagner. Comme j’étais assistant de terrain à la Défense et à la Justice, beaucoup de footballeurs ont été surpris qu’un journaliste leur donne des consignes à l’entraînement », a-t-il expliqué. Et il a remercié le journalisme de lui avoir permis d’avoir une opportunité d’emploi après avoir subi une blessure qui l’a empêché de poursuivre sa carrière de footballeur à Chicago.

Le football argentin qui a soulevé Diego Maradona déjà Lionel Messi il est plein d’histoires extraordinaires. Oui Rodolfo de Paoli a écrit un chapitre singulier avec son profil de coach rapporteur. La saison prochaine, il affrontera des grands comme River Plate, Boca Juniors, Independiente et Racing en tant que DT. Mais personne ne lui retirera le mérite d’avoir réussi à surmonter l’adversité de la retraite en tant que footballeur pour obtenir une promotion en tant que DT tout en racontant les matchs de l’équipe nationale argentine.