De “Paranoid” de Black Sabbath et Joy Reid – RedState ⋆ .

En janvier 1971, environ quatre mois après sa sortie en Angleterre, le deuxième album de Black Sabbath, Paranoid, est sorti ici. Créé alors que le groupe était encore jeune et affamé et ne pouvait pas encore se permettre les habitudes massives de drogue et d’alcool qui ont conduit à son déclin toujours croissant tout au long de la décennie jusqu’à ce que Ronnie James Dio le ramène à l’excellence avec Heaven and Hell des années 1980, Paranoid a jeté les bases , a établi la norme et a à peu près cimenté tout ce qui a fait du heavy metal… eh bien, du heavy metal, comme en témoigne le fait que la chanson titre de l’album et “Iron Man” sont des incontournables quotidiens de la radio rock classique.

La chanson “Paranoid” a ses propres morceaux d’histoire tissés tout au long de son tonnerre. C’était la dernière chanson écrite pour l’album, car le groupe s’est rendu compte qu’il manquait un morceau juste avant de terminer l’enregistrement. Il a été assemblé en une demi-heure. Il a été choisi par le label du groupe comme chanson titre trop tard pour changer l’illustration de la pochette, ce qui explique pourquoi la pochette a un homme brandissant une arme portant un masque de cochon alors que le titre original était War Pigs.

Pour en revenir à “Paranoid”, le titre de la chanson n’apparaît jamais dans les paroles. En fait, le sujet de la paranoïa non plus, car la chanson parle de dépression. Apparemment, le bassiste/parolier de Black Sabbath, Geezer Butler, ne connaissait pas la différence entre les deux, ce qui laisse supposer qu’il avait peut-être une longueur d’avance sur les habitudes de drogue et d’alcool susmentionnées du groupe. Mais je m’égare.

Ce qui me rappelle la chanson, c’est l’ouverture plus tôt cette semaine de l’émission MSNBC de Joy Reid. Le lien est ici, bien que je vous évite d’avoir à le regarder en fournissant la transcription ci-dessous.

“Aussi, la réalité troublante du mouvement évangélique blanc, pourquoi tant d’adeptes croient maintenant à l’évangile de Trump et anti-vax et QAnon. Et il y a un an aujourd’hui, le pire absolu de ce soir a déclenché le renversement imminent du gouvernement américain le 6 janvier. »

Tout d’abord, un petit indice pour les chercheurs de crack de MSNBC. Comme la plupart d’entre vous qui se sont résolus à regarder le clip l’ont sans doute remarqué, il y a une erreur assez évidente dans les visuels. À savoir, si vous allez parler de l’église évangélique, vous voudrez peut-être choisir une photo de stock d’autre chose que l’intérieur d’une église catholique. Il y a une différence entre les deux dénominations, comme tout membre de l’un ou l’autre établissement se fera un plaisir de le détailler. Je me souviens de ce qu’Ed Roland, fils de pasteur et chanteur de Collective Soul, a dit il y a quelques années lorsque j’ai vu le groupe en concert et qu’il tentait de diriger un appel et une réponse qui n’a recueilli aucune réponse de la foule par ailleurs enragée. : “Il est évident pour moi qu’aucun de vous n’a jamais été à l’église f‐‐‐‐‐g.”

Nous avançons. Je doute que Mme Reid connaisse réellement de nombreux évangéliques blancs. Je fais, et j’apporte des nouvelles. Ils ne marchent pas au même rythme sur les questions concernant le corps politique. Y a-t-il beaucoup de partisans politiquement conservateurs et de Trump ? Oui. Anti-vaccins ? Certains, bien que la majorité 1) aient été vaccinés 2) croient que les gens ont le droit de choisir eux-mêmes s’ils se font vacciner 3) sont bien conscients que les vaccins ne sont guère à l’épreuve des balles 4) sont plus qu’un peu fatigués des réécritures quasi quotidiennes dans l’Évangile selon saint Fauci. C’est un acarien difficile de faire confiance à la science quand la science ne peut pas raconter deux fois la même histoire. Et plus personne, comme personne, ne croit plus en QAnon.

Cependant, de tels faits sont anathèmes pour l’esprit de ruche de Reid et compagnie. Ils préfèrent rester inconscients en stéréotypant et en tentant de stigmatiser tous ceux qui osent avoir un point de vue différent sur ces questions. Bien mieux, et plus facile, à la fois croire et propager le mensonge du Jésus d’un homme blanc utilisé comme couverture pour le racisme. Il s’agit d’une tentative de déviation ; Nathan Thurm en temps réel. Cela prouve également une connaissance nulle du Christ réel, qui, comme il est noté dans les Écritures, était le promoteur original de l’inclusivité sans distinction de race et autres.

Passant aux histoires de Mme Reid concernant le 6 janvier, sans excuser ni minimiser les actions illégales, il est un peu difficile d’accepter de définir un idiot se livrant au cosplay de Horny Mike alors que Robespierre se réincarnait. Il n’y a aucune défense pour les contrevenants, mais il n’y avait pas non plus de véritable danger pour les institutions gouvernementales ce jour-là. La frange lunatique n’est une menace pour personne, sauf pour sa propre dignité qui s’épuise rapidement.

On se demande si Mme Reid et ses compatriotes croient vraiment aux mots qui sortent de leur bouche. Peut-être que je donne trop de crédit, mais j’aimerais croire que même à leur plus fébrile et frénétique, ils comprennent qu’ils exagèrent et simplifient grossièrement le scénario. Ils voient leurs propres notes ; ils savent qu’ils ont peu d’impact direct. Au lieu de cela, l’objectif espéré est la diffusion culturelle progressive à ceux qui s’intéressent peu à de telles questions, leur alimentant suffisamment de feldergarb à travers la vigne pour convaincre les masses de leurs vérités proclamées sans que les masses aient la moindre idée d’où provient l’information.

C’est là que les pensées deviennent cyniques. Ces personnes savent qu’elles mentent, mais elles continuent de mentir sans cesse dans l’espoir que, par pure répétition, elles seront acceptées comme la vérité. La diatribe de Reid n’a aucune racine dans son contenu qui atteint le sol fertile de la réalité. Au lieu de cela, Reid implique la vérité et les faits sans s’imposer le fardeau de prouver que ses paroles sont véridiques. C’est l’équivalent journalistique de se déclarer témoin expert lors d’un procès, la seule preuve de ce statut étant la déclaration elle-même.

C’est un autre exemple de la raison pour laquelle nous ne devons pas abandonner la guerre des cultures, nous isoler et laisser le monde glisser de plus en plus vers le bas sans même un effort superficiel pour endiguer la marée. Soyez éveillé et restez éveillé. Vous n’allez probablement pas dissuader les fervents partisans de Reid qui lui lapent chaque proclamation, aussi scandaleuse soit-elle. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ceux qui ne savent pas comment Reid et sa compagnie empoisonnent bien la communauté. Apprenez et parlez avec une autorité polie et inébranlable du fait que le capitalisme n’est pas mauvais, que tout ne peut pas être défini par la race, et que la responsabilité personnelle n’est pas un privilège blanc. Parlez contre les ennemis du Christ qui se cachent derrière des diatribes politiques. Dites la vérité et rendez-vous disponible pour autant de personnes que possible dans le but de dire la vérité. Ce sont les choses que nous devons faire si nous voulons avoir un véritable impact sociétal.

“Paranoid” est une chanson géniale, mais quand d’autres prêchent la paranoïa, il est temps de reculer.