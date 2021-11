De Paul, l’amulette de l’Argentine Description

19/11/2021 à 09:31 CET

L’Argentine vit l’un de ses meilleurs moments. Après avoir remporté la Copa América le 11 juillet contre le Brésil, l’équipe de Scaloni ne cesse d’engranger de bons résultats. Précisément contre le Brésil, il a obtenu le billet pour être au Qatar 2022 lors de la dernière journée de la phase de qualification sud-américaine.

L’albiceleste n’a plus perdu de match officiel depuis le 3 juillet 2019, lorsque le Brésil l’a retiré de la finale de la Copa América 2019, qui s’est jouée au Brésil.

Dans les 26 matchs consécutifs que l’albiceleste a joué sans perdre, il y a un dénominateur commun à tous, la présence de Rodrigo De Paul. Le joueur de l’Atlético de Madrid a participé à tous les matchs depuis la dernière défaite de son équipe, et n’est qu’à cinq matchs du meilleur bilan d’un joueur argentin sans perdre avec son équipe. Óscar Ruggeri avec 31 matchs d’affilée sans perdre Entre février 1991 et août 1993, voyez comment De Paul est à quelques matchs de battre le record.

Qualifié pour le Qatar avec le Brésil

Les qualifications sud-américaines touchent à leur fin et les billets pour la Coupe du monde deviennent de plus en plus chers. Le Brésil et l’Argentine ont déjà leur billet assuré, bien que leur match soit en attente, les deux équipes ont montré leur puissance contre les autres.

Actuellement L’Equateur et la Colombie occupent les deux autres sites d’accès direct, et c’est la sélection du Pérou qui irait au repêchage. Le Chili et l’Uruguay seraient laissés de côté pour le moment, deux équipes historiques qui, à quatre jours de la fin de la phase de qualification, sont vues avec de l’eau jusqu’au cou.