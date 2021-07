De Paul, nouveau joueur de l’Atlético

07/12/2021

Le à 19:34 CEST

L’Atlético de Madrid a officialisé ce qui était un secret de polichinelle : Rodrigo de Paul est un nouveau joueur de l’Atlético de Madrid. Le club rojiblanco a fait part cet après-midi de l’arrivée du milieu de terrain argentin dans la discipline rojiblanca. Le joueur débarque de l’Udinese italien et signera pour les cinq prochaines saisons.

Depuis des semaines maintenant que l’Atlético, l’Udinese et le footballeur avaient un accord fermé pour le transfert, mais toutes les parties ont préféré attendre la fin de la Copa América pour officialiser l’incorporation du média argentin. “Un milieu de terrain puissant vient dans notre club, avec une grande facilité pour rejoindre l’attaque et à la fois marquer des buts et les provoquer pour ses coéquipiers”, a déclaré le club rojiblanco dans un communiqué officiel.

De Paul s’est avéré être un joueur différent de celui que nous avons vu dans la Ligue espagnole, lorsqu’il a joué pour Valence lors de la saison 16-17. Maintenant, il est devenu un milieu de terrain total, avec du courage, de la force pour atteindre la zone des trois quarts et avec la capacité à la fois d’être décisif dans la zone adverse et de donner la dernière passe. Avec Paredes et Lo Celso, De Paul a formé un excellent milieu de terrain dans l’équipe argentine, clé pour remporter la Copa América.

L’Argentin est la signature que Simeone avait demandée pour renforcer la large surface. A 27 ans, De Paul a atteint la maturité footballistique et est prêt pour son plus grand défi : “Je suis très heureux, je vais devenir champion de LaLiga et je sais la responsabilité que cela implique. C’est une grande étape dans ma carrière de footballeur. Aussi au moment où il est arrivé, après avoir remporté la Copa América. Cela me donne plus de force pour répondre à toutes les attentes. ”