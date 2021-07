De Paul se dépêche et sera de retour tôt

18/07/2021 à 18:58 CEST

Peu de joueurs ont un profil plus « Cholo » que Rodrigo de Paul. Son dévouement, sa griffe et la façon dont il laisse tout sur le terrain sont très similaires à celui qui sera son nouvel entraîneur. Et, sans aucun doute, Vous le gagnerez avec des détails tels que vouloir être à vos commandes dès que possible. Car les vacances de l’ancien Udinese devraient durer jusqu’à début août, mais son envie de faire ses preuves en tant que joueur athlétique peut faire plus.

Le milieu de terrain argentin, qui vient de remporter la Copa América avec Messi au Maracana, a trois semaines de congé pour profiter de l’été, mais son souhait serait de commencer à travailler le 25 juillet. Selon le journal ‘AS’, la volonté de De Paul est de pouvoir avoir trois semaines de pré-saison avec son nouvel équipement pour s’adapter aux mouvements, aux tactiques et à tout ce que Simeone lui demande.

Le souhait du club, selon les médias susmentionnés, est que Rodrigo fasse immédiatement partie de la dynamique de l’équipe, faisant ses débuts le premier jour de la Liga contre le Celta. De plus, Cholo aura également l’occasion de voir dans quelle position le joueur polyvalent le sert le plus., qui peut occuper n’importe quel poste au milieu de terrain ou, si nécessaire, reprendre son ancien poste de meneur de jeu.

Pour l’instant, Simeone n’a pas pu travailler avec toutes ses troupes en raison des compétitions d’équipes nationales qui se sont terminéesMais l’ajout de De Paul sera d’une grande aide dans la planification des plans pour la saison à venir, ajoutant un élément supplémentaire à leur rêve de répéter l’exploit de la ligue de la saison précédente.

Le milieu de terrain argentin entre du pied droit, montrant ainsi son engagement et matelas ‘ADN’ sans encore toucher la balle sur l’herbe, cherchant à être important dès la préparation de l’année.