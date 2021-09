De Pep v Tuchel, et Ronaldo jouera-t-il le penalty ? Les histoires clés de ce week-end

C’est parti avec un autre week-end à succès d’action en Premier League.

De la lutte entre les espoirs du titre Chelsea et Man City, au derby du nord de Londres de dimanche, rebaptisé “El Crapico” par l’ancien milieu de terrain de Tottenham Jamie O’Hara plus tôt cette semaine.

Ronaldo s’est vu refuser un penalty clair lors de la récente victoire contre West Ham

Voici cinq points de discussion pour concentrer votre attention avant le coup d’envoi.

TUCHEL contre GUARDIOLA

Thomas Tuchel et Pep Guardiola s’affrontent à nouveau, quatre mois après avoir disputé la finale de la Ligue des champions, avec Kai Havertz arrachant le titre aux Bleus.

Tuchel a guidé Chelsea trois victoires sur trois contre Guardiola depuis qu’il a pris les rênes de Stamford Bridge. Les Blue’s auront six points d’avance sur City s’ils l’emportaient à nouveau.

La révolution de Tuchel ne montre aucun signe de ralentissement car son équipe a gardé 15 feuilles blanches en 24 matchs de Premier League – plus que tout autre club depuis que l’Allemand a pris les commandes. Les Bleus pourraient devenir la première équipe à remporter quatre matches consécutifs contre l’Espagnol.

Et aucune des 12 dernières rencontres de Premier League entre Chelsea et Manchester City n’a été tirée au sort, Chelsea remportant cinq victoires contre sept pour City.

Mais si une équipe a le sens de l’attaque pour briser Chelsea, c’est bien Manchester City.

Chelsea et Man City se sont affrontés pour la dernière fois en finale de la Ligue des champions

ARBITRES vs RONALDO

Ole Gunnar Solskjaer cherchera à se racheter contre Aston Villa après avoir été fortement critiqué pour la défaite en milieu de semaine de la Coupe Carabao contre West Ham.

Cependant, le patron de Manchester United pourrait avoir un autre problème urgent : les arbitres.

Ole a été enragé par la réticence des arbitres à donner au moins trois pénalités à Manchester United lors de leurs deux derniers matchs.

Rio Ferdinand est également intervenu et pense que les arbitres sont réticents à donner des coups de pied à Cristiano Ronaldo car ils ne veulent pas être vus en train de flatter la superstar.

Le défenseur de la légende de United a déclaré: “C’est presque comme s’il était traité d’une certaine manière parce que c’est lui.

“Je ne peux pas le donner parce que c’est Ronaldo parce que je vais mal paraître et je le flatte à cause de son ego, de sa stature et de son statut.”

Tous les yeux sur Mike Dean cet après-midi.

SOUS L’IMPULSION

Tottenham n’aime pas ça aux Emirats. Pas du tout.

Ils n’ont gagné qu’une seule fois en 28 tentatives en championnat chez leurs rivaux du nord de Londres. Et leur forme actuelle ne suggère pas qu’ils vont le faire et une autre victoire à ce niveau dimanche après-midi.

Mikel Arteta a stabilisé le navire après leur début diabolique et, avec la confiance retrouvée du club, il cherchera à rester le meilleur côté du nord de Londres.

Tottenham est toujours dans les limbes, ses fans se demandant si leurs débuts brillants sous Nuno Espirito Santo étaient un mythe. Harry Kane est resté cet été, mais il a semblé bien en dessous de la moyenne.

Mais des jours comme ceux-ci, les réputations se gagnent et se perdent. Il est maintenant temps de faire taire vos critiques, Nuno.

LES LOUPS ONT BESOIN DE HURLER

Avec quatre nuls et une défaite, le début de saison sans victoire de Southampton pourrait bien être éligible à une rotation positive.

Ils méritaient d’énormes éloges lors de leur dernière sortie – contre Manchester City – car ils ont réussi à bloquer les champions en titre après avoir inscrit cinq buts dans le même match en mars.

Malgré leur exploit de la semaine dernière, l’équipe de Ralph Hasenhuttl a en effet besoin d’une victoire et les Wolves devraient être leurs adversaires idéaux pour obtenir trois points.

Cependant, l’équipe de Bruno Lage a perdu sept de ses huit derniers matches de Premier League, dont quatre sur cinq sous la direction du nouveau patron, Lage.

Pour rendre les choses plus intenses, les Wolves sont assis une place en dessous des Saints en 16e et sans une autre victoire, ils pourraient plonger dans la zone de relégation. Aïe.

DUO MORTEL

L’impressionnante course d’ouverture des Bees de huit points les place confortablement en neuvième position du tableau et si la victoire du week-end dernier contre Wolverhampton est quelque chose à faire, Ivan Toney est en passe de devenir l’un des joueurs prolifiques de la saison.

Toney a le plus de buts, d’implications dans les buts, le plus de tirs communs et le plus d’occasions de joint créé pour son club cette saison et a plus récemment atteint son 35e but pour les abeilles dans toutes les compétitions.

Tout le succès n’est pas dû à Toney, son partenaire criminel Bryan Mbeumo mérite également le crédit.

Le duo n’a pas laissé beaucoup de repos à ses adversaires jusqu’à présent et leur partenariat a été principalement reconnu après le succès face aux Wolves en tant que patron, Thomas Frank les a comparés au célèbre couple de Manchester United composé de Dwight Yorke et Andy Cole.

Ayant gagné le droit d’affronter Liverpool pour la première fois en 74 ans, les leaders de Brentford poseront des problèmes à la défense de Jurgen Klopp. Ces abeilles sont prêtes à piquer.

Toney a été sous une forme impérieuse pour les abeilles jusqu’à présent cette saison